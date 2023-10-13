張孝全名表上手續挺江詩丹頓「高複雜腕表展」首獻台中

台灣頂級精品藏家寶庫的深度與廣度總能為人帶來驚喜，尤其又以高級鐘表領域自成一方天地。江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日為品牌台中大遠百專賣店上之「江詩丹頓2023高級複雜腕表展」揭開序幕，活動邀請到人氣男星、北影視帝張孝全斯文出席，現場並展出2023年日內瓦與上海WW表展新作、與台灣藏家的重量級收藏逸品：「哥白尼天體球2460 RT腕表」套組，展出藏品豐富多元且精彩。

2012年曾以《女朋友。男朋友》獲第14屆台北電影節最佳男主角，另有包含《盛夏光年》、《醉後決定愛上你》等精彩作品的張孝全，今日出席時手上配戴了Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。該表款具備陀飛輪與逆跳日期功能，兼具賞玩與實用性，同時機芯採取鏤雕設計，將精密複雜、開闊示現。二度現身、並身為手表藏家的張孝全表示，因為真正喜歡手表，所以會去研究、分享，並笑稱過去有多次成功「推坑」朋友買單紀錄，而秘訣就是「真心真意」。他再回憶歷來收藏心路，以往年輕時較喜歡大尺寸、運動風格，現在更偏好正裝、簡約、典雅設計，並推崇手上的陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，有著江詩丹頓經典的馬爾他十字陀飛輪框架，更對現場珍稀的骨董表讚譽有加。

為了本次複雜腕表展，江詩丹頓（Vacheron Constantin）特地自瑞士總廠空運來台合計六款複雜懷表與腕表，橫跨1816年至2012年。其中像是2012年份的Malte Tourbillon便顯現江詩丹頓結合複雜功能與酒桶型表款的幾何之美，另外一件1910年代的Ref.10722黃金狩獵懷表更齊備三問報時、萬年曆與月相功能，面盤並施以大明火琺瑯工藝，頗令人思古之悠情。

現場展出亮點新款再包含The Legend of the Chinese Zodiac的中國十二生肖傳奇之龍年腕表、Overseas月相逆跳日曆腕表，以及台灣藏家特別借展的Métiers d’Art系列「哥白尼天體球2460 RT腕表」套組。「哥白尼天體球2460 RT腕表」分別運用了手工雕刻、內填大明火琺瑯、藍寶石雕刻等多重繁複技法，還原哥白尼1543年「日心說」的宇宙觀，一組三套的表款圖像則自德國繪師Andreas Cellarius的圖像借鏡，全世界限量10套，此次完整展出其中一套的完整三只表款，因而再度展現了台灣藏家的口袋深度與品味。