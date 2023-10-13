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張孝全名表上手續挺江詩丹頓「高複雜腕表展」首獻台中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
為了本次表展，江詩丹頓自總廠空運來台六款複雜懷表與腕表，年代自1816年至2012年不等、時光橫跨近200年。記者釋俊哲／攝影
為了本次表展，江詩丹頓自總廠空運來台六款複雜懷表與腕表，年代自1816年至2012年不等、時光橫跨近200年。記者釋俊哲／攝影

台灣頂級精品藏家寶庫的深度與廣度總能為人帶來驚喜，尤其又以高級鐘表領域自成一方天地。江詩丹頓（Vacheron Constantin）今日為品牌台中大遠百專賣店上之「江詩丹頓2023高級複雜腕表展」揭開序幕，活動邀請到人氣男星、北影視帝張孝全斯文出席，現場並展出2023年日內瓦與上海WW表展新作、與台灣藏家的重量級收藏逸品：「哥白尼天體球2460 RT腕表」套組，展出藏品豐富多元且精彩。

2012年曾以《女朋友。男朋友》獲第14屆台北電影節最佳男主角，另有包含《盛夏光年》、《醉後決定愛上你》等精彩作品的張孝全，今日出席時手上配戴了Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。該表款具備陀飛輪與逆跳日期功能，兼具賞玩與實用性，同時機芯採取鏤雕設計，將精密複雜、開闊示現。二度現身、並身為手表藏家的張孝全表示，因為真正喜歡手表，所以會去研究、分享，並笑稱過去有多次成功「推坑」朋友買單紀錄，而秘訣就是「真心真意」。他再回憶歷來收藏心路，以往年輕時較喜歡大尺寸、運動風格，現在更偏好正裝、簡約、典雅設計，並推崇手上的陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，有著江詩丹頓經典的馬爾他十字陀飛輪框架，更對現場珍稀的骨董表讚譽有加。

為了本次複雜腕表展，江詩丹頓（Vacheron Constantin）特地自瑞士總廠空運來台合計六款複雜懷表與腕表，橫跨1816年至2012年。其中像是2012年份的Malte Tourbillon便顯現江詩丹頓結合複雜功能與酒桶型表款的幾何之美，另外一件1910年代的Ref.10722黃金狩獵懷表更齊備三問報時、萬年曆與月相功能，面盤並施以大明火琺瑯工藝，頗令人思古之悠情。

現場展出亮點新款再包含The Legend of the Chinese Zodiac的中國十二生肖傳奇之龍年腕表、Overseas月相逆跳日曆腕表，以及台灣藏家特別借展的Métiers d’Art系列「哥白尼天體球2460 RT腕表」套組。「哥白尼天體球2460 RT腕表」分別運用了手工雕刻、內填大明火琺瑯、藍寶石雕刻等多重繁複技法，還原哥白尼1543年「日心說」的宇宙觀，一組三套的表款圖像則自德國繪師Andreas Cellarius的圖像借鏡，全世界限量10套，此次完整展出其中一套的完整三只表款，因而再度展現了台灣藏家的口袋深度與品味。

中國十二生肖傳奇之龍年腕表則是自2012年開始、每年致敬中國農曆生肖年份的特殊限量表款，其面盤經手工雕刻大師耗時三日精雕工序，最後才將龍爪的張力、300片龍鱗的細緻、龍首的活靈活現，精湛捕捉。「江詩丹頓2023高級複雜腕表展」是由10月14日（六）開展，地點於江詩丹頓台中大遠百專賣店，地址為：台中市西屯區台灣大道三段251號，可電洽04-2258-2558；此外台中場結束後則將移師台北場，亦可加入江詩丹頓品牌官方Line社群帳號、提前線上預約。 

「江詩丹頓2023高級複雜腕表展」由10月14日（六）開展，地點於江詩丹頓台中大遠百專賣店，亦可加入品牌官方社群帳號、線上預約。圖／江詩丹頓提供
「江詩丹頓2023高級複雜腕表展」由10月14日（六）開展，地點於江詩丹頓台中大遠百專賣店，亦可加入品牌官方社群帳號、線上預約。圖／江詩丹頓提供
Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，江詩丹頓自製2162 R31自動上鍊機芯、18K 5N粉紅金、時間顯示與陀飛輪，機芯由242個零件組成，機芯並具日內瓦印記，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表，江詩丹頓自製2162 R31自動上鍊機芯、18K 5N粉紅金、時間顯示與陀飛輪，機芯由242個零件組成，機芯並具日內瓦印記，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表一套三只、全球僅10套。三款面盤分別運用了藍寶石（雕刻）、手工雕刻與大明火琺瑯，還原1543年哥白尼的「日心說」宇宙觀。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表，一套三只全球限量10只，是江詩丹頓與台灣藏家借展、特別呈獻。圖／江詩丹頓提供
哥白尼天體球2460 RT腕表，一套三只全球限量10只，是江詩丹頓與台灣藏家借展、特別呈獻。圖／江詩丹頓提供
具備星期與日期雙逆跳的Patrimony逆跳星期日曆腕表，是2023 WW表展新品，並以鮭魚金色面盤，演繹雋永斯文。圖／江詩丹頓提供
具備星期與日期雙逆跳的Patrimony逆跳星期日曆腕表，是2023 WW表展新品，並以鮭魚金色面盤，演繹雋永斯文。圖／江詩丹頓提供
張孝全今日二度現身江詩丹頓台中大遠百專賣店，並配戴上Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。圖／江詩丹頓提供
張孝全今日二度現身江詩丹頓台中大遠百專賣店，並配戴上Traditionnelle陀飛輪逆跳日曆鏤雕腕表。圖／江詩丹頓提供
中國十二生肖傳奇之龍年腕表，透過獨特的視窗顯示與精雕、琺瑯多重工藝，向東方傳統文化致意。圖／江詩丹頓提供
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江詩丹頓台中大遠百專賣店上，重現了原廠技師工作桌與總廠外觀，展現專業製表風範。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓台中大遠百專賣店上，重現了原廠技師工作桌與總廠外觀，展現專業製表風範。圖／江詩丹頓提供
墨褐色的2162 R31機芯具備日內瓦印記，集古典美感與工藝於一身。圖／江詩丹頓提供
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