抬頭遙見「星雲大師」 南半球天空1星以其命名
國際佛光會雪梨協會在國際太空登記處註冊「星雲大師」星星，這顆明星已獲得官方登記證書。證書昨（8）日由澳洲雪梨協會的代表人胡命安敬獻給佛光山開山祖師星雲大師，也盼大家在緬懷想念大師時仰望星空，看到大師在夜空中閃耀，照亮大地。
這顆命名為「星雲大師」的星星，位於南十字座（Crux）161434338 的範圍內。星星的天文驗證位置是赤經12時44分18.12秒，赤緯-56°28’35.68"，亮度10.1470000。南十字座是南半球一顆著名的星座，由五顆明亮的星星排列成十字形狀，常用於導航，也作為澳洲國旗上的象徵。
胡命安近日來台出席「2023國際佛光會世界會員代表大會」於緬懷大師儀式中敬獻紀念品，他將「Star Name Deed」獻給大師，並分享所有信眾，希望大家透過仰望星空的方式緬懷大師。
擔任電腦工程師的胡命安表示，和大師有約30年的因緣，他追隨大師的教誨努力奉行，被大師的精神感召，所以希望透過註冊星星「星雲大師」的方式，讓大家知道大師一直都在，也在天上眷顧著大家。
佛光山紐澳總住持滿可法師表示，大師尤其喜歡星空宇宙，於是澳洲雪梨協會在大師圓寂後，籌畫向國際太空登記處申請「星雲大師」這顆星星，順利取得證書，表達對大師的緬懷。民眾想要看這顆命名為「星雲大師」的星星或下載「Find my star」App，輸入號碼 161434338就可找到。
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