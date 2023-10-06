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新光三越DIAMOND TOWERS試營運時間揭曉！重點品牌遊逛地圖先筆記

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台北東區時髦新據點「新光三越DIAMOND TOWERS」於周六10月7日試營運。記者王聰賢／攝影
台北東區時髦新據點「新光三越DIAMOND TOWERS」於周六10月7日試營運。記者王聰賢／攝影

台北東區時髦新據點「新光三越DIAMOND TOWERS」，市場傳出就在明天周六10月7日試營運，對此，新光三越低調回應「coming soon」。對民眾來說，雙十連假又有一處話題商場準備開箱體驗了。

新光三越全新打造新一代精緻店型DIAMOND TOWERS，商場位於「台北之星」雙塔建築一館、二館的一樓至四樓，八個樓層面積共約4,500坪，做為新光三越旗下最迷你的店型，引進獨有的品牌、號召力品牌、精緻的選品，以「時髦社交」為定位，創造出在東區、信義區商場密集的區隔與個性。目前除了部分國際精品將陸續開出外，全館有9成品牌在試營運登場。

就愛質感香氛的你必逛

香氛這幾年是精緻型消費者注重的項目，可以說是搭配場合與心情使用的第二件外衣，台灣市場也從大勢品牌，引進越來越多的質感小眾香氛，DIAMOND TOWERS，有8家質感香氛品牌進駐，更一次帶來6大全台首發香氛品牌。走進一館一樓商場，就可以開始感受到舒服怡人的香氣。

6大首發香氛包括：「LOEWE Perfumes」全台獨家精品香氛概念店，帶來完整的男士香水、女士香水與家居香氛系列。有進400年歷史的法國皇室御用香氛品牌「TRUDON」。10/10集團全新香氛選品店「10X」帶來完整的「Maison Margiela Paris」專區，以及獨家代理的韓國話題香氛品牌「BORNTOSTANDOUT」與法國香氛「MATIERE PREMIERE」都可以在這找到。以及來自紐約的現代簡約保養、香氛MALIN+GOETZ全台首間百貨形象店。

此外，還有深受文青族群喜愛的「Le Labo」、「Aesop」以及知名英倫香氛品牌「Jo Malone London」與「迪奧香氛世家」。

4家全新高端餐飲報到

美食讓人快樂，聚會少不了以美食相聚。DIAMOND TOWERS二館3樓、4樓分別進駐4家獨家餐飲。4樓是Restaurant「A」，由主廚黃以倫領軍的頂級餐飲品牌，單層150坪、挑高4米5，並設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，A ROOM（6-8席VIP包廂）和4席的主廚餐桌（chef’s table）首季菜單以「Nature Sensation自然而生：自我對話」為題，以10位台灣傑出的設計工藝家為靈感，融合設計工藝與精緻料理技法。

二館3樓包括「夏花餐室」是知名印度料理「想想廚房」打造的全新品牌，店名取自印度著名詩人泰戈爾的「生如夏花」，由主廚Wilfred John Coelho率領多位資深印籍廚師，透過印度美食地圖概念，帶來台北前所未見的印度各邦貴族佳餚。

「li teppanyaki」是初魚餐飲集團，繼日式無菜單料理「初魚鮨」、和「初魚鐵板燒」後打造的全新品牌。有別於以往日式風格，以高檔法式鐵板燒呈現，並更重視餐酒搭配，讓Fine Dining的整體感受再升級。

「板前中山」是人氣燒肉名店「燒肉中山」所推出的全新品牌。以無菜單形式、使用A5日本和牛及北海道直送海鮮，於板前呈現燒肉料理，並伴隨大片落地窗的都會美景。

另外，在一館4樓話題餐飲還有米其林綠星、必比登雙推薦的「小小樹食」，以及小小樹食集團全新打造的果汁鋪「LITTLE TREE JUICE CLUB」。另有東京、台北米其林餐盤推薦的「日本橋玉井」、東區獨家的「すしの魚君」，在這裡主打主廚壽司盤，有多樣性食材與當日時令漁獲的豐富選擇。東區獨家的韓食豆腐鍋品牌「豆豆里DODOLI」，以及「宇宙生煎」全台首家百貨門市。

4家咖啡店進駐 一館逐樓有咖啡甜點品嘗

一館1樓有獲得「世界最佳50咖啡廳」、「亞洲最佳50」等頭銜的咖啡名店「Simple Kaffa興波咖啡」進駐。2樓有「Gelovery Gift法式甜點店」，烤奶酥土司與義式冰淇淋是人氣午茶選擇。3樓有「勺日ZHUORI咖啡」可以在大片落地窗下品嘗咖啡甜點，並為DIAMOND TOWERS帶來全新設計甜點選擇。4樓有「KafeD」在這可以選擇咖啡搭配DIAMOND TOWERS獨有的盤式甜點，讓咖啡與甜點交會。

另外，一館4樓還有新光三越總經理吳昕陽最愛的歐式麵包「Purebread Bakery」百貨獨家店，以傳統歐式麵包製作與發酵方式，帶來健康又美味的正宗歐式麵包選擇。

橫跨服飾香氛飾品的5大潮流選品店

DIAMOND TOWERS引進5家新奢潮流選品店，等於一舉匯集了近百家品牌潮流選物，選物版圖橫跨歐美日韓。日系潮流選物店「BEAMS」在這推出台灣首間正裝店，並引進BEAMS F、Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、Demi-Luxe BEAMS 、AK+1共5支獨家首發支線品牌。

「TRENDS」、「ARTIFACTS」延攬世界各地新銳精品，TRENDS更首創結合藝廊概念，不定期與藝術家合作策展。另有輕珠寶選品店「ARTE WHITE」，以及「10X」潮流香氛選品店。

另外，還有「MAISON KITSUNÉ」、「AAPE」、 「HARE」、 「DESCENTE」等風格品牌進駐。一館3樓也特別規畫時髦運動專區，包含全球最新店裝「NIKE SPORT 2.0」 、「NEW BALANCE」、「ASICS」、 「CONVERSE」、「NEW ERA」等人氣運動品牌。

「美麗市場」Plus升級版登場

由於DIAMOND TOWERS樓上即是豪宅住戶，有別於以往將超市、美食街設置於地下樓層，Diamond Towers將忠孝東路最漂亮的窗景留給美麗市場，美麗市場升級版占地超過200坪、販售超過8000種特級商品，首家導入精品級食材並提供裸食材市集，有職人服務帶來包括原食專區、料理廚房、主題特區三大專區。

集結MAISON KITSUNÉ 、AAPE、 HARE、 DESCENTE等風格品牌進駐。圖／新光三越提供
集結MAISON KITSUNÉ 、AAPE、 HARE、 DESCENTE等風格品牌進駐。圖／新光三越提供
「BEAMS」在這推出台灣首間正裝店，並引進BEAMS F、Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、Demi-Luxe BEAMS 、AK+1共5支獨家首發支線品牌。圖／新光三越提供
「BEAMS」在這推出台灣首間正裝店，並引進BEAMS F、Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、Demi-Luxe BEAMS 、AK+1共5支獨家首發支線品牌。圖／新光三越提供
東京、台北米其林餐盤推薦的「日本橋玉井」。記者江佩君／攝影
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「美麗市場」升級版導入精品級食材。記者江佩君／攝影
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東區獨家的「すしの魚君」。記者江佩君／攝影
東區獨家的「すしの魚君」。記者江佩君／攝影
「Simple Kaffa興波咖啡」進駐一館1樓。記者王聰賢／攝影
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Purebread Bakery百貨獨家店，帶來正宗歐式麵包選擇。記者江佩君／攝影
Purebread Bakery百貨獨家店，帶來正宗歐式麵包選擇。記者江佩君／攝影
4大香氛獨家專賣店、6大首發品牌，帶來10大頂級香、個性香的話題陣容。圖／新光三越提供
4大香氛獨家專賣店、6大首發品牌，帶來10大頂級香、個性香的話題陣容。圖／新光三越提供
全新Fine Dining品牌Restaurant「A」全台首發進駐新光三越DIAMOND TOWERS二館4樓，並設有「Alcoholiday香檳吧」。圖／新光三越提供
全新Fine Dining品牌Restaurant「A」全台首發進駐新光三越DIAMOND TOWERS二館4樓，並設有「Alcoholiday香檳吧」。圖／新光三越提供
勺日ZHUORI咖啡，可以在大片落地窗下品嘗咖啡甜點。圖／新光三越提供
勺日ZHUORI咖啡，可以在大片落地窗下品嘗咖啡甜點。圖／新光三越提供
潮流香氛選品店10X全台獨家進駐。圖／新光三越提供
潮流香氛選品店10X全台獨家進駐。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS二館3樓齊聚「夏花餐室」、「li teppanyaki」、「板前中山」三家全台首發全新餐飲進駐。記者王聰賢／攝影
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