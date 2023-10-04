免費喝1萬杯！TEA TOP新款厚鮮奶 加料免錢還享買一送一

隨著氣候漸涼，連鎖手搖飲「TEA TOP」推出厚鮮奶系列新品「108厚鮮奶」及「竹香厚鮮奶」，讓民眾在秋天也能享受濃郁滋味。為迎接10月10日雙十節與新品上市，當日還將免費送出「10,000杯」供民眾試喝，還有機會抽中電子兌換券、限量提袋。其他還有新品買1送1、高山青10元等不同優惠。

起源自台中的「TEA TOP」，在南投擁有自家茶園與茶廠，目前在台灣共有160間門市。秋季新推出的「108厚鮮奶」，選用店內的108茶王為基底，搭配上台東初鹿小農鮮奶製作，擁有自然茶香與乳香，北部價73元，南部價68元。同步登場的「竹香厚鮮奶」則是以竹子香烏龍為底，同樣搭配初鹿小農鮮奶，北部價73元，南部價68元。兩款飲品皆可免費添加茶凍或Q凍1份，並於10月11日正式開賣。

隨著新品上市，10月10日國慶當天，將於官方LINE VIP會員隨機發放10,000張「新品免費試喝券」，讓會員免費試喝。喝後填寫問券，可再加贈10元電子折價券。10月11日至10月24日期間，官方粉絲團也將舉辦抽獎活動，有機會抽中厚鮮奶系列免費電子券、週年藍橘提袋。10月13日至10月15日期間，購買「Q凍竹香厚鮮奶」可送「竹香厚鮮奶」。即日起至10月6日，每日12:00～18:00，購買招牌「轟蜜茶」即享「高山青」10元優惠。