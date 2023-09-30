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林智妍、郭雪芙同台看秀！LOEWE新裝展現實穿細節主義

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
林智妍（左起）、郭雪芙與楊冪，出席LOEWE巴黎2024春夏女裝發表。圖／LOEWE提供
林智妍（左起）、郭雪芙與楊冪，出席LOEWE巴黎2024春夏女裝發表。圖／LOEWE提供

近期被時尚數據權威Lyst選為全球最熱門品牌的LOEWE，在巴黎發表2024春夏系列，也是創意總監Jonathan Anderson任職10年之作，整體設計回歸基本線條，但更為重視細節，展現出實穿細節主義風格。而因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍、台灣女星郭雪芙、大陸女星楊宓等都出席看秀，都以簡約的洋裝展現出優雅細節。

林智妍一身拼接的洋裝，展現出LOEWE在意的工藝與細節之美，郭雪芙與楊冪都穿上黑色洋裝，但在剪裁上有所不同，但都同樣突顯出個性美感。

LOEWE近期可謂大勢品牌，聲量與業績都走高，著重工藝的同時，同時被稱為新文青的整體風格，在創意總監Jonathan Anderson操刀下，每季都能有當紅單品。

2024春夏的LOEWE女裝，回歸到實用穿著，包括女性日常穿著的西裝外套、大衣、襯衫、V領毛衣等，特別著重在剪裁，復古風格的高腰、胸部緊縮，甚至運用口袋、開衩等，呈現出不同身體的姿態，回到穿著者本身的獨特風格。

極具視覺性的粗針毛衣開場，亮眼的扣飾與剪裁，讓人眼睛一亮。高腰的長褲，讓女性整體身體曲線比例更為修長，可望又掀起新的穿著風貌，而皮革是LOEWE的經典，經過剪裁後彷彿是一層皮膚，更顯柔軟。Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，運用打褶設計的洋裝、上衣等，呈現出彷彿立體雕塑的風貌。

LOEWE也再度與藝術家 Lynda Benglis合作，並參與服裝首飾的設計製作，獨特變形的戒指、手鐲、胸針等，運用打結、打褶及擠壓的技法，彷彿呼應著這世界的不停變化。鞋款有著圓頭鞋、尖頭高跟鞋、人體工學鞋及學生鞋，搭配著不同大小扣環設計；柔軟手把的Squeeze 包款，呼應極簡主義服裝，Pebble水桶包有著石卵金屬配飾，彰顯出不同的態度。

Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE的2024春夏女裝上也能看到。圖／LOEWE提供
Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE的2024春夏女裝上也能看到。圖／LOEWE提供
Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE的2024春夏女裝上也能看到。圖／LOEWE提供
Jonathan Anderson擅長的立體剪裁，在LOEWE的2024春夏女裝上也能看到。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，高腰褲搭配襯衫，拉長女性身體線條比例。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，高腰褲搭配襯衫，拉長女性身體線條比例。圖／LOEWE提供
大陸女星楊冪也身穿黑色洋裝，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
大陸女星楊冪也身穿黑色洋裝，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
因「黑暗榮耀」走紅的韓星林智妍，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，高腰褲裝展現出女性修長線條。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，高腰褲裝展現出女性修長線條。圖／LOEWE提供
LOEWE最自豪的皮革，彷彿一層皮膚般的裙裝呈現。圖／LOEWE提供
LOEWE最自豪的皮革，彷彿一層皮膚般的裙裝呈現。圖／LOEWE提供
郭雪芙一身黑色洋裝，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
郭雪芙一身黑色洋裝，出席LOEWE巴黎秀。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，一開場的粗針毛衣，展現出實穿新風貌。圖／LOEWE提供
LOEWE的2024春夏女裝，一開場的粗針毛衣，展現出實穿新風貌。圖／LOEWE提供

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