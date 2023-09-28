Meta Quest 3預購開跑 十月在台開售

Meta（臉書母公司）今年6月首度發表Meta Quest 3，今日在Connect大會中宣布，這款MR（混合實境）產品即日起開放預購，10月10日正式開賣。

Meta Quest 3是全球第一款針對大眾市場的MR頭戴式裝置，也是首款搭載Meta與高通合作開發的最新驍龍XR2 Gen 2平台裝置，圖形處理能力是Quest 2的兩倍，視覺解析度比前一代Quest 2提高30%，音訊範圍增加40%，外型更輕薄且配重量平均，大幅提升配戴舒適度，獨立式一體機設計，無需連接電腦、主機，沒有外接電池，提供零干擾臨場體驗。

藉著理解使用者所在的實體空間，Quest 3 讓虛擬體驗與周遭實體環境融合為一。MR拓展實體疆界，延伸至更廣大的世界，就像「怪奇物語 VR」將客廳直接變成通往顛倒世界的傳送門。

Meta表示，Quest 3可連結到龐大的內容庫，讓每個人沉浸在合乎各自喜好與心情的遊戲及體驗。今年，更預計新增100多款全新與改版遊戲，其中多數結合MR技術。