小米首款支援eSIM的Xiaomi Watch 2 Pro！ Xiaomi手環8 Active親民價600元有找

小米發表全新穿戴裝置Xiaomi Watch 2 Pro、Xiaomi手環8 Active，其中Xiaomi Watch 2 Pro為小米於台灣市場推出首款支援eSIM與Google Wear OS作業系統的穿戴裝置，而Xiaomi手環8 Active則是智慧手環親民首選，售價600元有找，讓運動健身者或喜愛即時掌握身體數據的用戶，能有更多元的選擇。

Xiaomi Watch 2 Pro憑藉Google Wear OS作業系統，可享受Google一系列的熱門應用程式，包括Google地圖、Google助理與Google錢包等，不僅能在騎車的時候顯示導航資訊，更能在商店利用手錶感應付款，同時具備全面健康和健身追蹤功能，大幅提升裝置連接性、個人化和生產力。

Xiaomi Watch 2 Pro搭載新一代Snapdragon® W5 + Gen 1穿戴裝置平台，確保在執行效能和能源效率平衡的使用體驗，在支援LTE網路連接與配備L1+L5雙頻全球衛星定位下，能在外出運動、不隨身攜帶手機的情況，獨立進行通話並記錄路徑軌跡。Xiaomi Watch 2 Pro提供超過150種運動模式，全方位進行運動分析和數據統計。此外，Xiaomi Watch 2 Pro也提供有關睡眠品質的分析數據，幫助用戶了解自己的睡眠模式，並做出調整，藉此提升健康狀態。

Xiaomi Watch 2 Pro配備1.43吋AMOLED螢幕，並提供可旋轉的數位智慧錶冠和快捷按鍵，可以輕易從超過20種內建的錶盤中，任意挑選及瀏覽自定義功能。整體外形以時尚的圓形大錶面設計，搭配耐用的不鏽鋼外殼，更提供商務奢華的皮革錶帶或適合運動的氟橡膠錶帶，可以因應不同場合而任意搭配。

Xiaomi Watch 2 Pro售價6,995元，提供黑色（搭配氟橡膠錶帶）、銀色（搭配皮革錶帶）兩款選擇，10月起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo購物網小米旗艦館、ETmall東森購物網小米旗艦館、遠傳friDay購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C開賣。

另推出Xiaomi Watch 2 Pro專屬配件，將於10月與Xiaomi Watch 2 Pro同步開賣，其中Xiaomi Watch Strap真皮錶帶售價795元，共有黑橙色、棕色；Xiaomi Watch Strap氟橡膠錶帶售價435元，共有綠色、橙色。

Xiaomi手環8 Active是小米健康手環系列的最新成員，擁有1.47吋螢幕，並採用嶄新設計UI介面，提供超過100種可供選擇的錶面，可以根據個人偏好和風格來搭配錶面，共有子夜黑、春日粉兩色，同時推出多彩繽紛的腕帶可額外選購。

Xiaomi手環8 Active支援全天候SpO2血氧偵測，並可設定傳送血氧飽和度過低的相關通知，同時具備24小時心率監測功能與科學睡眠偵測，結合女性健康管理與壓力等即時測量等功能。針對日常需求，Xiaomi手環8Active提供最長達14天超長續航力以及5ATM防水功能，並具備超過50種運動模式。