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蒲燒鰻魚到韓式燒肉！6款「中秋烤肉趴」應景禮盒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
agnè s b.推出台灣限定 J‘aime la lune 經典巧克力月餅禮盒。圖／agnè s b.提供
agnè s b.推出台灣限定 J‘aime la lune 經典巧克力月餅禮盒。圖／agnè s b.提供

只剩幾天就是中秋節，許多民眾也打算帶著禮盒、食材前往朋友家聚餐、烤肉。包括COLD STONE、agnè s b.等多個品牌，均推出應景的甜點禮盒，至於大江戶町鰻屋、涓豆腐等品牌，則是推出蒲燒鰻魚、韓式燒肉組等禮盒，適合中秋烤肉的歡聚時光。（實際販售狀況依店家為主）

【饗賓餐旅】

饗賓餐旅旗下品牌「饗在家」與「饗饗INPARADISE」攜手研發，推出「饗饗禮饌 蛋黃酥」。以層層酥皮包裹紅豆泥，還有整顆鹹蛋黃，帶來甜鹹交錯的滋味，每盒880元。另外還可搭配「饗饗 茗茶獻禮」或「旭集 小春日和」等不同茶禮盒，每套1,580元。

【COLD STONE（酷聖石）】

COLD STONE與LINE FRIENDS今年攜手推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒，內含3種口味的冰淇淋餅乾、2種口味的冰淇淋無比派，每盒1,680元。9月30日前使用foodpanda外送全品項滿300元折60元，冰淇淋、冰淇淋蛋糕、中秋禮盒全都買的到。

【agnè s b.】

今年推出台灣限定 J‘aime la lune 經典巧克力月餅禮盒，內含兩種口味、合計4入巧克力風味月餅。「蜂蜜柚子巧克力月餅」，選用70%黑巧克力佐以蜂蜜、柑橘果乾。另外還有新口味「荔枝紅茶巧克力月餅」採用荔枝果乾與紅玉紅茶提升香氣。每盒1,480元。

【奧瑪烘焙】

奧瑪烘焙近期推出「巨大墨西哥帽子麵包」、「巨大菠蘿卡士達麵包」等巨型麵包，針對中秋還推出「山形燒奶油酥餅」，將奶油餅乾變成可愛火山造型，再淋上各種口味的淋醬。另外還有「生乳布丁蛋糕」同步登場。

【大江戶町鰻屋】

今年中秋首度推出2款鰻魚禮盒，成為贈禮的不同選擇。其中「經典滿月禮盒」內含經典蒲燒鰻魚2入、頂級白燒鰻魚1入，每盒1,380元。「無敵金月禮盒」則是有經典蒲燒鰻魚2入，每盒1,280元。10月31日前訂購，可享3盒9折優惠。

【涓豆腐】

涓豆腐今年跟大成集團合作推出「涓豆腐韓式燒肉組」，選用大成黑蜜豬的豬里肌、豬五花、豬梅花等3種部位，並以韓式BBQ醬和韓式辣醬醃漬，為烤肉時光帶來豐富變化，每組880元。同時涓豆腐也推出「韓式BBQ萬用醬」禮盒，適合搭配肉品、海鮮等烤肉食材，每組2入，原價316元，特價299元。

饗賓餐旅推出「饗饗禮饌 蛋黃酥」，還可搭配茗茶組成不同禮盒。圖／饗賓餐旅提供
饗賓餐旅推出「饗饗禮饌 蛋黃酥」，還可搭配茗茶組成不同禮盒。圖／饗賓餐旅提供
奧瑪烘焙針對中秋推出「山形燒奶油酥餅」。圖／奧瑪烘焙提供
奧瑪烘焙針對中秋推出「山形燒奶油酥餅」。圖／奧瑪烘焙提供
涓豆腐韓式燒肉組，每組880元。圖／涓豆腐提供
涓豆腐韓式燒肉組，每組880元。圖／涓豆腐提供
Cold Stone推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒。圖／Cold Stone提供
Cold Stone推出「LINE FRIENDS齊聚中秋」禮盒。圖／Cold Stone提供
大江戶町鰻屋推出2款鰻魚禮盒，適合為烤肉加菜。圖／大江戶町鰻屋提供
大江戶町鰻屋推出2款鰻魚禮盒，適合為烤肉加菜。圖／大江戶町鰻屋提供

中秋節 鰻魚 巧克力

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