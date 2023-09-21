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限時4天！7-ELEVEN「秋饗食光會員滿額立折」　單筆消費滿額再送好禮3選1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN掌握中秋連假商機，9月27日至9月30日限時4天推出「秋饗食光會員滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握中秋連假商機，9月27日至9月30日限時4天推出「秋饗食光會員滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供

為滿足大眾中秋連假出遊、聚會需求，7-ELEVEN自9月27日至9月30日限時4天祭出「秋饗食光會員滿額立折」活動，精選12大類別商品，搭配指定商品組合優惠滿額可再享「單筆滿額立折」、「好禮三選一」、「三支付滿額優惠」3重回饋，9月27日至10月1日還有「指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」，限時活動推薦購買指定CITY系列單品買2送2，消費滿額即可一次拿下此次特別祭出的4大優惠，折上折更划算。

7-ELEVEN預估，今年中秋節連假禮盒、飲料、冰品、零食的需求量將大增1～2成，為滿足民眾補給需求，7-ELEVEN自9月27日至9月30日限時4天祭出「秋饗食光會員滿額立折」與9月27日至10月1日限時5天「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」雙重活動，主打4大採買攻略，幫1,650萬OPEN POINT會員精打細算。

9月27日至9月30日「秋饗食光會員滿額立折」活動期間，購買CITY系列飲品、飲料、冰品、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍食品、寵物食品、中秋禮盒等12大類別指定商品，會員結帳金額單筆滿222元立折22元、滿888元立折100元；單筆購物結帳滿888元使用3款指定支付工具（橘子支付、iPass Money、Pi錢包）結帳，加碼贈送價值50元的指定回饋點數，活動期間每款支付工具每用戶限定回饋4筆，總回饋限量12萬筆；單筆結帳金額滿888元再送好禮3選1，包含指定CITY飲品（小農水果冰磚或精品美式咖啡）1杯、舒潔棉柔抽取1串、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個。

另9月27日至10月1日限時5天還有「指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」，精選逾150款咖啡周邊商品，如CITY系列飲品、飲料、零食、糖果、沖泡飲皆加入活動，每位會員加贈上限200點。例如9月28日到7-ELEVEN門市購買36杯大杯濃萃拿鐵可享有買2送2優惠組合價1,080元，搭配「秋饗食光會員滿額立折」並選用指定3支付結帳，實付980元、平均一杯咖啡只要27.2元，還可以再免費獲得一杯小農水果冰磚或精品美式咖啡，再送市價近60元的點數（含指定支付工具贈送之點數）。

7-ELEVEN本次活動期間精選12大品類商品，可享有既有的指定商品折扣外，單筆結帳金額滿額可加入「秋饗食光會員滿額立折」三重送活動，像是指定中秋禮盒2件95折、統一PH9.0鹼性離子水6入99元、品客全系列任選第2件5折、CITY CAFE濃萃美式咖啡或濃萃拿鐵買2送2等。

7-ELEVEN自9月27日至10月1日限時5天推出「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月27日至10月1日限時5天推出「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握中秋連假商機，9月27日至9月30日限時4天推出「秋饗食光會員滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN掌握中秋連假商機，9月27日至9月30日限時4天推出「秋饗食光會員滿額立折」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月27日至10月1日限時5天推出「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月27日至10月1日限時5天推出「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月27日至10月1日限時5天推出「『國際咖啡日』指定咖啡商品OPEN POINT點數3倍送」。圖／7-ELEVEN提供
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