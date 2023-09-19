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迎國際咖啡日！統一集團串聯7大品牌　限時5天OPEN POINT會員指定通路消費「點數3倍送」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
9月27日至10月1日限時5天，OPEN POINT會員至統一集團7大關係企業指定通路購買指定咖啡相關商品，可享OPEN POINT點數3倍送。圖／7-ELEVEN提供
9月27日至10月1日限時5天，OPEN POINT會員至統一集團7大關係企業指定通路購買指定咖啡相關商品，可享OPEN POINT點數3倍送。圖／7-ELEVEN提供

迎接一年一度「國際咖啡日」到來，統一集團串聯7-ELEVEN、星巴克、Mister Donut、21世紀、酷聖石、Semeur聖娜、博客來等7大關係企業品牌共同獻上咖啡香，自9月27日至10月1日限時5天推出「OPEN POINT點數3倍送」活動，期間OPEN POINT會員至指定通路購買指定咖啡相關商品，可享OPEN POINT點數3倍送。

7-ELEVEN門市「國際咖啡日」主題活動自9月20日起陸續開跑，9月20日至10月4日CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價（冰熱任選／價低者折）。9月20日至10月17日推出「CITY精品香氛生活集點GO」，購買CITY CAFE大杯以上、不可思議咖啡全品項每杯贈1點，CITY PRIMA精品咖啡全品項每杯贈2點，集滿4點即可加價450元～4,799元不等價格換購商品，包含Fellow電子溫控手沖壺、精品輕巧香水、精品香氛蠟燭、限量To b. by agnès b.品牌隨行杯等，數量有限，換完為止。

9月27日至10月1日限時5天7-ELEVEN加碼推CITY CAFE濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵同品項買2送2，不可思議咖啡則祭出大杯冠軍美式咖啡買1送1。9月30日至10月5日OPEN POINT App「行動隨時取」推出多款咖啡限量優惠組合，包括CITY CAFE特大美式咖啡買7送7、每日限量2萬組；CITY CAFE特大拿鐵買5送2、每日限量2萬組；CITY PRIMA大杯精品美式咖啡買11送11、限量3萬組；CITY PRIMA大杯精品拿鐵買11送11、限量1萬組等。活動詳情請見OPEN POINT App「行動隨時取」公告。

!+? CAFE不可思議咖啡則推出琥珀隨行杯（420ml），以鑽石菱格透玻搭配品牌金屬飾標，展現質感設計，搭配就口杯蓋及玻璃吸管，方便外出攜帶使用，售價450元。9月20日至10月17日購買琥珀隨行杯即贈經典皮質杯套提帶一個；9月20日至10月17日購買不可思議全品項飲品，即可以39元優惠價加購經典皮質杯套提帶一個。

星巴克「國際咖啡日」活動，自9月30日至10月3日使用foodomo享特大特選美式、特大密斯朵第2杯半價；Mister Donut於9月25日至10月1日購買咖啡系列飲品送濃咖啡蜜糖波堤；21世紀於9月27日至10月1日持於統一集團指定通路購買咖啡商品之發票至門市，可享半雞烤餅餐76折。

另自9月20日至10月1日酷聖石「國際咖啡日」活動，點購咖啡口味冰淇淋蛋糕「熊大兔兔露營趣」享88折優惠/OPEN POINT會員享85折優惠；Semeur聖娜於9月27日至10月1日止，大杯特選美式咖啡與特選拿鐵咖啡買1送1（限同品項與同冰熱）；博客來則於9月28日至9月29日，推出結帳輸入指定序號滿999元現折80元。

7-ELEVEN自9月20日至10月4日購買CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價（冰熱任選／價低者折）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月20日至10月4日購買CITY CAFE大杯以上、CITY PRIMA全品項任選第2杯半價（冰熱任選／價低者折）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市「國際咖啡日」主題活動自9月20日起陸續開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市「國際咖啡日」主題活動自9月20日起陸續開跑。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE不可思議咖啡新推出琥珀隨行杯、經典皮質杯套提袋（共3色）。圖／7-ELEVEN提供
!+ CAFE不可思議咖啡新推出琥珀隨行杯、經典皮質杯套提袋（共3色）。圖／7-ELEVEN提供

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