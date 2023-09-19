咖哩紅蟳、蒜蓉沙公！玖尹11款秋蟹料理上桌 現享88折

隨著秋季到來，也到了品蟹的石階。主打新派粵菜與精緻港點的「玖尹」，本季揉合多種料理派系，以紅蟳、沙公為主角，推出「老鴨當歸紅蟳金湯」、「啤酒蒜蓉沙公」、「日本牡蠣豆醬焗沙公」等11款蟹蟳料理，10月12日前點購兩款以上活蟹料理，還可享全桌88折優惠。

玖尹本次的蟹蟳料理，將粵菜結合江浙、潮汕、南洋等不同風味。針對蟹黃豐厚的「紅蟳」，主廚推出「老鴨當歸紅蟳金湯」，以港式金湯佛跳牆湯底為基底，並特別加入老鴨、當歸等活血補氣食材，並結合台灣螃蟹薑母鴨概念，同鮮活紅蟳烹煮，滋味濃醇，每份1,588元。「泰皇咖哩紅蟳」則將生鴨蛋、泰式酸辣醬、紅咖哩粉製成香辣醬汁，搭配紅蟳與迷你蔓越莓司康，帶出創意的異國情調，每份1,588元。

「禿油蟹黃紅蟳撈飯」中的「禿」，為蘇州方言「特有」之意。取公蟹蟹膏與母蟹蟹黃以豬油炒製成濃鮮金燦的蟹油，再使用台梗16號白米與花菇、五花肉於砂鍋內烹煮，最後淋上蟹油、紅蟳上桌，滋味鮮美，每份1,588元。「陳年花雕浸熟紅蟳」則取18年以上的花雕酒，調和紹興酒與3種醬油，加入多種香料後，再將八分熟的紅蟳浸漬二天，讓蟹肉充分吸取酒香濃醇的醬汁，散發甘醇風味，每份1,588元。

除了紅蟳之外，玖尹也以「沙公」入菜，搭配不同的醬汁，創造多種變化。「馬蜂橙普洱炒沙公」選用新鮮馬蜂橙（泰式青檸）與檸檬葉、普洱茶湯、椰糖，並加入多種辣椒製成酸甜微辣的醬汁，為蟹肉帶來豐富風味。「日本牡蠣豆醬焗沙公」則將潮汕餐桌必備的普寧豆醬配上沙公、牡蠣烹煮，襯托出溫潤又飽滿的滋味。另外還有「獅城辣椒蟹」、「啤酒蒜蓉沙公」等菜色，均為2,588元。

除了多項蟹蟳大菜外，玖尹也將蟹肉、蟹黃作為素材，推出3款創意小點。包括有「蟹黃慕斯千層棒」、「蟹黃蛋白鮮蝦餃」、「芝士蟹粉燒餅」，每份328～628元不等。10月12日前，凡點二道以上活蟹料理，即享全桌88折。 啤酒蒜蓉沙公，2,588元。圖／玖尹提供 泰皇咖哩紅蟳，1,588元。圖／玖尹提供 陳年花雕浸熟紅蟳，1,588元。圖／玖尹提供

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