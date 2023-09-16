「吉豚屋豬排」免費吃整年！參加雄獅日本行 嘗鮮+抽獎

歡慶吉豚屋桃機店開幕，台灣吉豚屋9月18日起與雄獅旅遊合作，凡參加雄獅日本行的旅客，限量贈送吉豚屋人氣腰內豬排+特調飲品嘗鮮券；揪友2至3人一起下單，單筆滿10萬元還有機會參加「吉豚屋尊榮卡」抽獎，將抽出三名幸運中獎人，持具名尊榮卡於指定吉豚屋門市，免費享用美味豬排一整年。

日本最大豬排連鎖店吉豚屋，有著25年以上歷史，曾被日本媒體報導為「主打親民價格與大份量的吉豚屋，總是能端出多汁、份量足夠的豬排，是吉豚屋非常吸引人的地方！」吉豚屋甚至獨家研發全自動炸豬排機，無論分店開到哪裡，都能維持品質。

吉豚屋此次與雄獅旅遊合作，凡參加日本行旅客不限金額即贈人氣腰內豬排+特調飲品電子嚐鮮券，讓旅人在出國前，可於吉豚屋桃園機場店享用美味的日式佳餚。加碼再推出單筆滿10萬抽三名吉豚屋尊榮卡，持尊榮卡於吉豚屋桃園機場T2店、信義二店、館前店、石牌店，即可享用2024年全年度免費吃吉豚屋活動，同行者再享9折優惠。

雄獅旅遊也推出日本多元豐富的行程，包括九州秋蟹吃到飽、東京夢幻水族世界、京阪環球影城、北海道小樽漫遊、沖繩神宮祈福、東北纜車賞楓等。

雄獅旅遊日本團不限金額下單禮送腰內+飲料兌換券，名額1,000人，限吉豚屋機場店兌換。圖／吉豚屋提供

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