阮經天：這就是夢想的極致化 泰格豪雅再合作保時捷打造話題聯名表

阮經天以雙排扣正裝造型，現身泰格豪雅（TAG Heuer）和保時捷（Porsche）的全新聯名表上市記者會。搶先配戴了新款計時碼表的他，說到「每個男人從小就夢想擁有一台Porsche跟一只TAG Heuer表」，言簡意賅地呈現了此次雙品牌合作的腕表，是多少人夢想的極致化。

今年阮經天有諸多電影戲劇新作等著面對觀眾，他說「以前沒有那麼喜歡工作，但年過40歲後，反而樂在其中，很期待遇到拍片的夥伴」，而沒有改變的是喜歡賽車跟手表這兩個嗜好。因此，當TAG Heuer找上門希望能站台演繹Porsche聯名表款時，對阮經天而言也是夢想成真。本來就是Porsche車車主，對於品牌經典的911車型再熟悉不過，但當阮經天初次看到TAG Heuer Carrera系列合作腕表時，依舊很驚艷，直說「手表上呈現自己喜歡的車，是很棒的事情」。 即使透過手機看時間很方便，不過配戴手表一直都是阮經天的習慣，而且他提到自己偏愛計時碼表功能，「雖然比較少用到，但現在把玩還是很有趣」，也說明了他是真心喜愛腕表。

阮經天以雙排扣正裝造型搭配TAG Heuer聯名Porsche的Carrera系列Chronosprint計時腕表。記者王聰賢／攝影

自2021年開始，TAG Heuer就開始與Porsche合作，年年幾乎都會推出聯名表款，而且備受車迷與表迷的關注。而且Carrera系列表款與911原型車，在今年皆是問世60周年，因此再次合作的Chronosprint計時腕表就顯得格外具有意義。首先從表盤開始就擷取了車款的儀表板元素來裝飾，包括9點鐘與6點鐘的計時表盤，就有著紅色標示線點綴；最特別的還是前15分鐘的內表圈印刷了漸層紅色，這與機芯特性息息相關。因為TAG Heuer讓這款與Porsche聯名的Chronosprint計時腕表，搭載世界第一款變速計時計芯TH20-08，於啟動計時功能時，0到10秒以及10到15秒的速度快於剩下的45秒，在這個時間區段特別以漸層紅色標示。

阮經天以雙排扣正裝造型搭配TAG Heuer聯名Porsche的Carrera系列Chronosprint計時腕表。記者王聰賢／攝影

除了採用全新機芯之外，TAG Heuer聯名Porsche的Carrera系列Chronosprint計時腕表，還使用近期品牌主力Glassbox拱形藍寶石水晶玻璃表鏡，包含底蓋部分也是，訴求辨時與觀賞都能達到最佳效果。全表包含機芯、表圈和表帶，處處都能看到Porsche元素，彼此相互呼應，既彰顯了賽車傳奇更帶出速度感。

為了聯名腕表上市，Porsche也特別於記者會呈現骨董車款。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅聯名Porsche Carrera系列Chronosprint計時碼表，18K玫瑰金表殼搭配皮革表帶，約77萬4,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅聯名Porsche Carrera系列Chronosprint計時碼表，擷取了車款的儀表板元素來裝飾表盤。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅聯名Porsche Carrera系列Chronosprint計時碼表，搭載世界第一款變速計時計芯TH20-08。圖／TAG Heuer提供