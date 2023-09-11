中秋月亮變盤式甜點！akeruE「晚夏菜單」預告登場

日籍甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）坐鎮的盤式甜點餐廳「akeruE Dessert」，每季都會依照不同的主題替換內容。平塚牧人也預告，將於9月中下旬推出「Late Summer Menu」，將會融入台灣人熟悉的中秋節、月餅、蛋黃酥等概念，帶來嶄新的創意菜單。

身為台灣女婿、頂著一頭捲髮的平塚牧人，乃是首位在西班牙鬥牛犬餐廳（El Bulli）工作的亞洲甜點師，擁有豐富的米其林星級餐廳歷練。2022年時，平塚牧人攜手台北知名酒吧「Bar Mood」主理人Nick Wu（吳盈憲），共同打造盤式甜點餐廳「akeruE Dessert」，前者負責甜點，後者則負責Liquid paring，透過調酒、茗茶延伸並搭配甜點風味。儘管每週僅開幕3天、採純預約制，但仍吸引許多粉絲上門。

根據平塚牧人、吳盈憲透露，儘管已經進入9月，但是台灣的秋季氣候並不明顯，因此接下來將打造「Late Summer Menu」，預計限時供應3個月。全新的甜點套餐中，預計將會加入月亮、中秋節、月餅、蛋黃酥等台灣人熟悉的秋季元素進行變化，同時也會運用時令食材呼應主題。儘管目前菜單仍在進行最後的確認階段，但是在甜點道數、內容上，仍會為消費者帶來全新驚喜。

對於想要抓住夏天尾巴的甜點愛好者，目前akeruE Dessert仍供應有夏季版本菜單。開場為akeruE Dessert代表性的「橄欖樹」、「伊比利香腸瑪德蓮」與「松露卡門貝爾」。其中「橄欖樹」以鯷魚、沙丁魚、橄欖為主體，外層裹上薄脆的金黃糖衣，藉此致意「鬥牛犬餐廳」的經典開胃小點。

至於模樣可愛的「西班牙冷湯」，以甜蝦為底，間隙中填入調味過的草莓果肉，上頭再擺放填入冷凍西班牙冷湯、外裹果凍外皮的蕃茄，入口清爽還帶有蝦肉的甘甜。至於「楊枝甘露」則是逐層堆疊起椰子豆腐、芒果布丁、葡萄柚果肉、芒果果肉、椰子西米露、椰汁果凍、柚子泡沫等具有熱帶風情的素材，最後再以枸杞、金箔與大量的食用花點綴，外型與滋味均宛若一座夏季花園。