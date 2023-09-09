別再只看韓綜了！網友熱議「這些」台灣實境節目絕對要看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「台灣實境節目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台灣實境節目聲量排行。

近年來台灣開始推出許多不同主題的實境節目，從經營開店到治癒慢活類型的節目內容應有盡有，主持班底的卡司也越來越豪華，競爭相當激烈，以下就整理出了2023年開播後備受網友們熱議的台灣實境節目，快點加入待播清單吧！

《光露營就很忙了》輕鬆愜意呈現演員真實樣貌 《神秘五金行》內容優質又溫馨網友敲碗第二季 ▲ 網友熱議TOP6台灣實境節目 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年內網友針對「台灣實境節目」話題的相關討論，可以發現《光露營就很忙了》在社群上引發熱烈迴響，此節目是由先前超火紅的戲劇《華燈初上》中的演員班底，共同出演的延伸露營節目，且每集有不同的露營主題與來賓，從紮營、生火到煮飯都要自己一手包辦。

網友就大讚「看的時候覺得很愜意輕鬆，喜歡大家呈現真實的自己」、「這是我看過的實境秀最真實的，沒有讓人覺得像是演戲的互動，這節目真的製作得很棒，讓我想找朋友一起去露營的衝動了」，覺得這個節目能夠看到演員私底下真實的一面，許多觀眾也被演員們風趣又有反差的個性圈粉。

而在台南安平拍攝的《神秘五金行》找來首次出演台灣綜藝的國民姐夫「AKIRA」，與其他五位藝人搭檔學習房屋修繕的相關技能，並實際幫助當地有需要的居民，相當暖心又能做公益的節目內容備受網友好評，紛紛大讚「超好看的節目，很有愛，節目品質優又有意義」、「很優質又風趣，幽默詼諧真實又生活化不假掰，找他們6個藝人真的是很搭無違合」，並直呼「期待原班人馬再續前緣，再拍第二季」。

此外，真實拍攝出藝人與流浪狗之間彼此取得信任過程的《TOP DOG》，同樣獲得高度讚賞，觀眾們留言表示「實境秀還是小孩跟毛孩的最好看，畢竟毛孩跟小孩不會照劇本演出，也才有所謂實境的真實感與意義」、「TOP DOG一定是聚集了一群對生命充滿關懷、對節目製作充滿熱情的人，所以作品才會這麼真誠，讓人想一看再看」，認為藝人們用心照顧、陪伴狗狗的模樣很打動人，更有眾多網友提及自己在觀看最終回時「邊哭邊看」、「用了一堆面紙」，指出看到浪浪們最後變得自信又活潑，並且找到好的領養者非常賺人熱淚，是非常療癒又感動的節目。

你喜歡的台灣實境節目上榜了嗎？又或者是你有其他冷門的推薦清單嗎？實境節目的內容大多以輕鬆療癒的題材為主，平時上班上課壓力大的各位，不妨參考以上網友推薦的台灣實境節目來度過閒暇時間，當作為日常生活充電的精神糧食！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「實境節目排行」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/31，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw