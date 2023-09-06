G-SHOCK要你時時都很「強悍」招牌腕表元素變身T恤、隨行杯

如果把腕表經典元素，變成身上穿的衣服、隨行杯，那會變成怎樣？最不務正業的G-SHOCK又推出了第二波非手表的系列產品，這一次除了T恤、短褲之外，還帶來帽飾與兩款杯組，細節處皆暗藏經典表款元素，留待消費者來發現。

日本CASIO旗下的G-SHOCK繼與流行服飾品牌BEAMS跨界合作，進軍服裝市場，成立「G-SHOCK PRODUCTS」支線，獲得極高迴響後，再次推出第二波非手表的生活風格系列單品。此次以ICON SUMMER COLLECTION為主題，不變的是設計同樣融入G-SHOCK代表性原創產品特色。像是上衣部分就受到原始DW-5000C與黃色膠囊外觀的DW-001腕表的啟發，分別印製在T恤的背面，並搭配「GRAVITY、SHOCK、PROTECTION」等字樣。另外還有以搶眼配色，並加上夜光效果的漆料來印製標語的T恤，再次呼應手表的功能。另外受G-SHOCK經典型號啟發而推出的6口袋尼龍寬鬆短褲，前方口袋的細節靈感源自軍訓短褲，短褲左下方更添加熟悉的G-SHOCK PRODUCT軟膠Logo。

G-SHOCK PRODUCTS系列T恤，1,450元。圖／CASIO提供

配件也是第二波的重點單品，其中的叢林帽同樣選用涼感的尼龍材質，側邊裝飾著G-SHOCK PRODUCT軟膠Logo，並配有調節繩，可根據需要調整尺寸。而且G-SHOCK還跟美國MiiR合作，選用G-SHOCK PRODUCTS常見配色，包括軍事風格的墨綠和黑色，打造出適用於戶外運動或日常辦公室的兩款隨行杯，容量20oz的款式，還採用撞色方式點綴杯身與杯蓋，十分特別。

G-SHOCK PRODUCTS系列叢林帽，1,590元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列寬口隨行杯，1,350元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列隨行杯，890元。圖／CASIO提供