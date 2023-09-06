快訊

辦不成共諜改辦洗錢？向心夫妻滯台近4年 二審今也無罪

貧窮會一直複製 任教30年偏鄉校長：孩子看不到改變的機會

林百里妻也被詐財！名媛朱立安吸金逾3億 二審改判10年刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

G-SHOCK要你時時都很「強悍」招牌腕表元素變身T恤、隨行杯

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK的「G-SHOCK PRODUCTS」支線，再次推出第二波非手表的生活風格系列單品。圖／CASIO提供
G-SHOCK的「G-SHOCK PRODUCTS」支線，再次推出第二波非手表的生活風格系列單品。圖／CASIO提供

如果把腕表經典元素，變成身上穿的衣服、隨行杯，那會變成怎樣？最不務正業的G-SHOCK又推出了第二波非手表的系列產品，這一次除了T恤、短褲之外，還帶來帽飾與兩款杯組，細節處皆暗藏經典表款元素，留待消費者來發現。

日本CASIO旗下的G-SHOCK繼與流行服飾品牌BEAMS跨界合作，進軍服裝市場，成立「G-SHOCK PRODUCTS」支線，獲得極高迴響後，再次推出第二波非手表的生活風格系列單品。此次以ICON SUMMER COLLECTION為主題，不變的是設計同樣融入G-SHOCK代表性原創產品特色。像是上衣部分就受到原始DW-5000C與黃色膠囊外觀的DW-001腕表的啟發，分別印製在T恤的背面，並搭配「GRAVITY、SHOCK、PROTECTION」等字樣。另外還有以搶眼配色，並加上夜光效果的漆料來印製標語的T恤，再次呼應手表的功能。另外受G-SHOCK經典型號啟發而推出的6口袋尼龍寬鬆短褲，前方口袋的細節靈感源自軍訓短褲，短褲左下方更添加熟悉的G-SHOCK PRODUCT軟膠Logo。

G-SHOCK PRODUCTS系列T恤，1,450元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列T恤，1,450元。圖／CASIO提供

配件也是第二波的重點單品，其中的叢林帽同樣選用涼感的尼龍材質，側邊裝飾著G-SHOCK PRODUCT軟膠Logo，並配有調節繩，可根據需要調整尺寸。而且G-SHOCK還跟美國MiiR合作，選用G-SHOCK PRODUCTS常見配色，包括軍事風格的墨綠和黑色，打造出適用於戶外運動或日常辦公室的兩款隨行杯，容量20oz的款式，還採用撞色方式點綴杯身與杯蓋，十分特別。

G-SHOCK PRODUCTS系列叢林帽，1,590元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列叢林帽，1,590元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列寬口隨行杯，1,350元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列寬口隨行杯，1,350元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列短褲，2,100元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列隨行杯，890元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列隨行杯，890元。圖／CASIO提供

G-SHOCK PRODUCTS系列T恤，1,450元。圖／CASIO提供
G-SHOCK PRODUCTS系列T恤，1,450元。圖／CASIO提供

G-SHOCK 短褲 腕表

延伸閱讀

Swatch確定聯名「潛水表鼻祖」寶珀Blancpain！開賣時間、地點和價格曝光

RICHARD MILLE新款RM 30-01腕表 雙「自動」、更精確

GWD 23 / 寶格麗6新品加碼品牌專書 解構奢華風格解密

台北101WM鐘表大賞正式揭幕 雲端鑑賞會開始預約

相關新聞

台中必比登豬腳店「內用收10元小費」！網怒：變相漲價

吃豬腳飯也要付小費？獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，被爆料公社網友發文，指出店內公告「外帶收5元小費、...

史上最「威」金高！「創世者桶陳金門高粱酒」限量上市

史上最「威」金高誕生！黑松公司與金門酒廠攜手合作，跳脫傳統思維，突破框架巧取中西方代表性酒類特點，創新運用威士忌過桶手法...

G-SHOCK要你時時都很「強悍」招牌腕表元素變身T恤、隨行杯

如果把腕表經典元素，變成身上穿的衣服、隨行杯，那會變成怎樣？最不務正業的G-SHOCK又推出了第二波非手表的系列產品，這一次除了T恤、短褲之外，還帶來帽飾與兩款杯組，細節處皆暗藏經典表款元素，留待消費者來發現。

嘉義阿里山英迪格降至萬元以下 網批「還是太貴」也有人喊：快訂

臉書官網公布，英迪格即將推出一項僅限於9月9日當天限時開賣的入住方案，由於以往的價格動輒一晚要價兩、三萬台幣起跳，該方案竟以9,999元為一晚售價，歡迎旅客在飯店入住，讓情誼長長久久。

「全家就是米家」憨兒也是帥哥潛力股！蓄鬍成熟造型迷暈女粉 網：「請問這哪位？」

不只有女大會十八變，連男性也會有驚人變化，成為不容錯過的帥哥潛力股！還記得2013年由珍妮佛安妮斯頓、傑森蘇戴西斯等人演出的「全家就是米家」電影嗎？劇中飾演大兒子的男星威爾普爾特（Will Poulter ）被大蜘蛛咬下體的場景更是成為多年梗圖，並讓全世界都記住他。不過沒想到，十年過去後Will Poulter甩開給人憨呆印象，蓄起落腮鬍，展現成熟男性魅力，讓網友看了直呼「先生，你哪位？」

名廚黃以倫復出最新力作 「Restaurant A」進駐新光三越鑽石塔

歷經近2年半的蟄伏與籌備，法料名廚黃以倫（Chef Alain）復出全新力作——頂級餐飲品牌「Restaurant A」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦