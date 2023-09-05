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台灣機場免稅通路獨家！格蘭利威13年熱帶蘭姆桶登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」完美呈現甜美的熱帶風情。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」完美呈現甜美的熱帶風情。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭利威選在中秋送禮前夕，推出台灣免稅獨家販售的「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」，不僅帶有梨子和紅蘋果的甜味，亦有新鮮芒果和焦糖的風味，完美呈現甜美的熱帶風情，無論是純飲或調製雞尾酒享用，都十分適合。

「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」為極具品味的台灣單一麥芽酒愛好者，帶來這次獨特的創新；酒液在美國橡木桶中完全熟成 13 年後，部分酒過桶於蘭姆酒桶，呈現獨特風味。香甜的鳳梨和椰子味與香滑的香草交織在一起，讓人陶醉。在口感方面，芒果和紅蘋果的美味帶來清新的感受，並伴隨少許焦糖和橙皮。尾韻帶來迷人的甜美與滑順感，綿延著熱帶風情。

保樂力加全球行銷部副總裁 Liya Zhang 表示：「格蘭利威 13 年台灣版是一款傑作，用熱帶蘭姆酒桶陳釀，帶來獨特的熱帶風味體驗。我們相信威士忌愛好者和來台灣的旅客一定會愛上這款非凡的酒款。」

「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」以橘色作為瓶身基調，搭配上金黃色酒液，無論是中秋佳節贈禮或是旅行出遊伴手禮，都是最佳的首選。即日起於台灣機場免稅通路獨家販售，通路包含昇恆昌與采盟。為慶祝新品推出，九月在台北桃園機場（T1 和 T2）舉辦新品上市活動和雞尾酒體驗，喜愛威士忌與雞尾酒的愛好者一定不能錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以橘色作為瓶身基調，搭配上金黃色酒液，洋溢熱帶風情。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以橘色作為瓶身基調，搭配上金黃色酒液，洋溢熱帶風情。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」已於台灣機場免稅通路獨家販售。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」已於台灣機場免稅通路獨家販售。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」無論純飲或調製雞尾酒享用，都十分適合。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「格蘭利威 13 年熱帶蘭姆桶單一麥芽威士忌」無論純飲或調製雞尾酒享用，都十分適合。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

桃園機場

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