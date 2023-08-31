快訊

獨／高雄知名舞廳外傳槍響！轎車中彈傳和「這人」有關

百年4次「超級藍月」今登場 最佳觀賞時間出爐

台南夜市進入「新戰國時代」 攤商曝5大必吃款美食

台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
JL Studio由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍。圖／JL Studio 提供
JL Studio由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍。圖／JL Studio 提供

「台灣米其林指南2023」今日揭曉，台中市共有6家餐廳摘星，其中，連續3年蟬聯米其林二星的JL studio，今年首度晉升三星，也是台中唯一一間獲得米其林三星的餐廳。JL Studio主廚林恬耀表示，「很多感謝，很開心，全部付出真的都值得了。」

JL Studio由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍，在新加坡出生的林恬耀，父親開了一間煮炒店，提供新加坡當地人喜愛的咖哩魚頭、辣椒螃蟹、砂鍋豆腐等菜餚，他常在廚房裡幫忙父親，無形中種下對烹飪料理和追尋美好滋味的熱情。

年輕時的林恬耀熱愛籃球，一心想往體育界發展，可惜一次膝蓋嚴重受傷後，不得不中止球星夢，並在復健期間，立志成為一名廚師。

林恬耀2007年來到台灣，並曾跟隨﻿亞洲最佳女主廚陳嵐舒歷練8年，直到2017年2月創立JL Studio，致力開展出新加坡料理的全新風貌為目標。他大量運用台灣本地食材，烹飪靈感來源有新加坡當地小食、回憶童年時光的阿嬤拿手菜，還有對父親的想念，在 JL Studio菜色內容隨著季節更迭而變換，並以創新方式來呈現海南雞飯、辣椒螃蟹、玫瑰粿等傳統佳餚。

林恬耀期許自己能透過 JL Studio 這個「平台」作為載體，將新加坡的文化、傳統、風味和料理提升創新，並分享給全世界。

新加坡 米其林 餐廳

延伸閱讀

2023米其林／全台44間餐廳摘星！「美食之都」台南再度「0星星」

報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

獲勝者將前往新加坡！第十二屆Subaru Car Challenge「堅手到底—耐力手拉松」落幕

新加坡洗黑錢案...中國嫌犯生活奢華 餐具全都愛馬仕

相關新聞

2023米其林／星級餐廳公布！JL Studio、態芮升三星

《臺灣米其林指南2023》星級餐廳名單，今天正式公佈；全台共有44家星級餐廳閃耀。一星餐廳有35家，其中7家為新入選，分...

烏克蘭聯合芭蕾舞團 浪漫芭蕾經典代表《吉賽兒》 早鳥最低75折只到今天

由大約四十位流亡舞者組成的烏克蘭聯合芭蕾舞團，由烏克蘭編舞家Taras Onishchenko以強而有力的詮釋，全新演繹古典劇目中最偉大的作品之一《吉賽兒》。

台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

「台灣米其林指南2023」今日揭曉，台中市共有6家餐廳摘星，其中，連續3年蟬聯米其林二星的JL studio，今年首度晉...

中元到了來玩鬼 大宇資訊推新遊戲「女鬼橋 開魂路」

遊戲研發廠商大宇資訊宣布，2023台北國際電玩展拿下「台灣研發遊戲」金獎的PC恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》，登陸任天堂Sw...

愛因斯坦簽名手稿首現佳士得亞洲拍場 講述相對論之旅

佳士得今天宣布，將於23日在上海華爾道夫酒店舉行的「上海拍賣十週年：20及21世紀藝術晚間拍賣」中，拍賣科學家科學家愛因...

報復性出遊放緩？Klook：6成台灣旅客比較重視這一項

台灣國境開放即將滿一年，據觀光局統計今年1至7月出國約616萬人次，和2019年同期約1千萬相比整體復甦比率為6成；為進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦