台中首家米其林3星！ JL Studio新加坡料理開業6年首奪

「台灣米其林指南2023」今日揭曉，台中市共有6家餐廳摘星，其中，連續3年蟬聯米其林二星的JL studio，今年首度晉升三星，也是台中唯一一間獲得米其林三星的餐廳。JL Studio主廚林恬耀表示，「很多感謝，很開心，全部付出真的都值得了。」

JL Studio由新加坡大廚林恬耀（Jimmy Lim）領軍，在新加坡出生的林恬耀，父親開了一間煮炒店，提供新加坡當地人喜愛的咖哩魚頭、辣椒螃蟹、砂鍋豆腐等菜餚，他常在廚房裡幫忙父親，無形中種下對烹飪料理和追尋美好滋味的熱情。

年輕時的林恬耀熱愛籃球，一心想往體育界發展，可惜一次膝蓋嚴重受傷後，不得不中止球星夢，並在復健期間，立志成為一名廚師。

林恬耀2007年來到台灣，並曾跟隨﻿亞洲最佳女主廚陳嵐舒歷練8年，直到2017年2月創立JL Studio，致力開展出新加坡料理的全新風貌為目標。他大量運用台灣本地食材，烹飪靈感來源有新加坡當地小食、回憶童年時光的阿嬤拿手菜，還有對父親的想念，在 JL Studio菜色內容隨著季節更迭而變換，並以創新方式來呈現海南雞飯、辣椒螃蟹、玫瑰粿等傳統佳餚。

林恬耀期許自己能透過 JL Studio 這個「平台」作為載體，將新加坡的文化、傳統、風味和料理提升創新，並分享給全世界。