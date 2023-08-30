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新品免費吃！八月堂×NARA Thai「瑪莎曼可頌棒」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
八月堂與NARA Thai Cuisine合作推出「瑪莎曼可頌磅」與「斑蘭咖椰可頌」。圖／八月堂提供
八月堂與NARA Thai Cuisine合作推出「瑪莎曼可頌磅」與「斑蘭咖椰可頌」。圖／八月堂提供

以可頌為招牌的「八月堂」，預計將於2024年3月在ICONSIAM開設首間泰國門市。因此自9月1日起，八月堂與獲得米其林指南推薦的泰國料理「NARA Thai Cuisine」合作，特別推出具有泰式風情的「瑪莎曼可頌棒」與「斑蘭咖椰可頌」，並於統一時代百貨舉辦快閃活動，完成任務即可獲得「瑪莎曼可頌棒」。另外還有「NARA Thai 泰式奶茶禮物券」、「八月堂 100 元折價券」等不同活動。

本次雙品牌攜手推出的「瑪莎曼可頌棒」，運用「瑪莎曼咖哩」入饌，帶來獨特的香氣。所謂「瑪莎曼咖哩」乃是泰國代表性的咖哩，滋味濃醇並帶有豐富香料及堅果香氣。「瑪莎曼可頌棒」即是將可頌棒搭配瑪莎曼咖哩醬汁一同品嚐，每盒5隻，售價99元，限於指定門市販售。「斑蘭咖椰可頌」則是使用東南亞代表性香料「斑蘭」與泰國特色食材「椰奶」香甜交融，為可頌創造濃厚的南洋風味，並灑上椰子粉增添層次，每顆69元。兩款新品限於9月1日至10月1日期間販售。

為慶祝新品登場，9月1日於統一時代7樓NARA Thai餐廳將舉辦快閃活動，現場完成指定任務可獲得「瑪莎曼可頌棒」1份，限量50組。另外9月1日起，至八月堂門市選購6顆可頌，就可贈送「NARA Thai 泰式奶茶禮物券」，憑券至NARA Thai內用消費即可兌換。同時活動期間到送NARA Thai消費滿800元，即贈送「八月堂 100 元折價券」。9月2日至11日，參與粉絲團活動，也有機會抽中「瑪莎曼可頌棒」1份。

泰國 統一時代百貨 快閃

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