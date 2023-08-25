CITIZEN頂級腕表又進化了 新機芯秀日本、瑞士混血工藝
象徵CITIZEN最高等級工藝的The CITIZEN在秋天來臨之際，以進化姿態回歸市場，帶來全新機芯與設計，提供消費者日式製表美學精品。
自The CITIZEN不再限定於日本地區販售，並以台灣市場為跳板，旋即就受到全球鐘表玩家追捧，擾動高級腕表市場，並成功輸出精湛日式工藝。因此，這季搭載全新0210機芯的The CITIZEN系列表款，也選擇台灣作為繼日本後首個曝光地區，CITIZEN也表示過去這系列腕表總是供不應求，即使列入排隊名單還是難以入手，甚至一度還被消費者誤以為停產。跟過去The CITIZEN系列機械表款不同的是，新設計加入日期顯示窗，這與1995年的首款腕表相同，但延續前身0200機芯訴求的日本與瑞士混血工藝。但即使加入日期顯示功能，CITIZEN並沒有犧牲精準度，以超越瑞士天文台的標準，提供平均日誤差正負5秒內的走時，並且比前一代防水深度可達100公尺，可適用於游泳和浮潛。
而喜愛經典0200機芯的人也不用失望，CITIZEN則呈現全球限量200只的NC0207-70A表款，搭載了氧化鋯陶瓷表圈，以及號稱「皮革中黑鑽石」的姬路黑棧革的牛皮表帶，加上22K黃金的自動盤，彰顯獨特性。另外，結合日本傳統工藝亦是CITIZEN拿手好戲，在The CITIZEN系列中，則提供結合「土佐和紙」與「砂子筒灑金」技術而成的表盤，並搭載A060萬年曆光動能機芯而成的腕表，甫以超級鈦材質表殼，以及具備年誤差正負5秒的超高精準度，完整體現日本工藝精髓。
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