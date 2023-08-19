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七夕拼浪漫！Jo Malone、Byredo都送精緻花禮超吸睛

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London七夕推出男女適合的香氛。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London七夕推出男女適合的香氛。圖／Jo Malone London提供

七夕將至，還沒想到要買什麼禮物嗎？各種香氛是不出錯的好選擇，搶攻浪漫商機，Jo Malone London推出消費滿額，直接霸氣送出香氛愛情花盒，一出手就夠吸睛；Byredo同樣在微風信義及台中新光三越，推出消費滿額送花束，用質感吸客。

Jo Malone London在七夕除了用香氛外，鮮花也是重點，即日起至8月22日，單筆消費滿萬，並含任一款100ml香水，能免費預訂限量情人節香氛愛情花盒包裝服務，一打開絕對是滿滿驚喜；另外還推出情人節限定香氛故事盒，線上官網或線下專櫃，單筆消費滿6,000元，且含任一100ml常態款香水即享限量香氛故事盒包裝服務，以紙雕設計出玫瑰插畫，同樣也很浪漫。

針對送給女性的香水，Jo Malone London推薦罌粟花與大麥香水、鼠尾草與海鹽髮香噴霧與英國梨與小蒼蘭身體潤膚霜；送給男性則是白樺木與薰衣草香水、鼠尾草與海鹽身體沐浴系列等。

Byredo同樣傳遞浪漫，8月20日前，在台北微風信義、台中新光三越形象店，消費滿7,700元送限量情人節花束，邀請不同花藝設計操刀，走質感路線。另外與攝影師Zhong Lin鍾靈，已影響解析品牌經典香氣「無人之境」，七夕情人節推出的第三篇章：《The Scent of You》（你的香氣），描摹一見鍾情的電光石火，透過她的鏡頭，為我們聚焦心動的時刻。

Jo Malone London推出的七夕情人節限定香氛故事盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出的七夕情人節限定香氛故事盒。圖／Jo Malone London提供
Byredo台中新光三越形象店，推出消費滿額送限量情人節花束，花藝設計：RUNI_陸貳。圖／10/10 APOTHECARY提供
Byredo台中新光三越形象店，推出消費滿額送限量情人節花束，花藝設計：RUNI_陸貳。圖／10/10 APOTHECARY提供
Byredo邀請攝影師鍾靈，以影像傳遞出經典香氛「無人之境」，七夕推出第三篇章。圖／10/10 APOTHECARY提供；攝影／鍾靈
Byredo邀請攝影師鍾靈，以影像傳遞出經典香氛「無人之境」，七夕推出第三篇章。圖／10/10 APOTHECARY提供；攝影／鍾靈
Jo Malone London推出的七夕情人節限定愛情鮮花盒。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London推出的七夕情人節限定愛情鮮花盒。圖／Jo Malone London提供
Byredo台北微風信義形象店，推出消費滿額送限量情人節花束，花藝設計：此刻 at the close。圖／10/10 APOTHECARY提供
Byredo台北微風信義形象店，推出消費滿額送限量情人節花束，花藝設計：此刻 at the close。圖／10/10 APOTHECARY提供

情人節 七夕

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