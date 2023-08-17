差點忘了今年七夕是這天 百貨：本周餐廳訂位電話激增

今年的七夕在8月22日星期二，根據百貨指出，本周餐廳訂位電話突然激增，很有可能是情侶們突然想到七夕就要到了趕快臨時抱佛腳。若不想讓另一半的期待落空，還沒安排好活動或忘了買禮物的，現在準備都還來得及。

美食，是情人共度節日普遍最喜歡的選擇。新光三越信義新天地指出，七夕前假日(8/19-8/20)，餐廳訂席狀況已經達到8成滿，A9熱門餐廳像是初魚訂位全滿，橘色涮涮屋、老乾杯這三天超過9成滿，若仍想前往用餐，可於當日現場詢問碰碰運氣。七夕當天(8/22)雖為平日，包括MUCHOYAKI、Wildwood、Gubami Social與A4教父牛排、樂軒松阪亭等餐廳，七夕當日訂位已達7成以上。

可以客製化對方姓名、暱稱的質感香氛，也是送禮好選擇，新光三越信義新天地光是最近這一周，香氛的買氣就暴增4～5成，像是買LE LABO可在瓶身貼上客製化標籤貼紙，或是Penhaligon's潘海利根推出刻字服務，只要在瓶身特別打上對方名字，就算是臨時選購，也會顯得很有誠意。A8全台獨家首櫃的Valentino Beauty，其中高訂輕透氣墊粉餅，開幕一個月就售出破千顆，更是不少女友情人節的指定款。

眺望美景的高樓餐廳更是搶手中的搶手，像是台北101新開的全台最頂吃到飽饗A JOY、捌伍添第85TD七夕訂位已訂滿，隨意鳥也達8成滿。微風信義主打莫爾頓牛排館、SEA TO SKY、饗饗；微風南山新葡苑四十六、和牛47、MiraWan等坐擁百萬夜景的高樓景觀餐廳，除了饗饗訂位已全滿外，SEA TO SKY推出七夕限定雙人套餐，開放預約不到一周已達8成滿；微風南山MiraWan也在8/22當晚，限定販售情人節雙主餐套餐。遠東百貨信義A13則指出，像是旭集、Hooters、新馬辣這些主題餐廳，現在到假日都是滿位的狀態。

環球購物中心因應七夕情人節，線上線下同步加碼回饋，環球Online線上購物即日起至8月22日推出消費滿3,000元領券現折200元、滿6,000元領券現折400元，新北中和店則推出會員於指定專門店當日單筆消費滿2,000元贈400點。還沒時間準備禮物的，動一動手指就可在線上下單。環球購物中心指出，本周末及七夕情人節當天晚餐訂位已達7～8成，其中又以吃到飽或是異國餐廳訂位最受歡迎，包括Mo-Mo-Paradise壽喜燒、小福利麻辣鍋、乾杯燒肉、牛角燒肉、涓豆腐、韓虎嘯等。