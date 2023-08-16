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打卡抽鑽戒！夏慕尼跨界攜手歐舒丹 推出夢幻和牛套餐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「夏慕尼」獨家聯名「歐舒丹」推出夢幻和牛套餐。圖／王品集團提供。
「夏慕尼」獨家聯名「歐舒丹」推出夢幻和牛套餐。圖／王品集團提供。

王品集團法式鐵板燒「夏慕尼」，首度跨界攜手法國知名品牌「歐舒丹」，融合歐舒丹品牌經典「馬鞭草」、「杏仁」等元素入菜，為今年七夕共同打造全台唯一「夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐」，套餐售價1,388元＋10%。

套餐自即日起供應至10月12日，期間內到店享用聯名套餐，可獲得市價350元限量「歐舒丹禮品」1組。8月22日七夕當天享用聯名套餐，再加贈市價700元限量的「桂花保濕露50ml兌換券」1份。此外，9月底前到店用餐，合照打卡上傳IG，還有機會抽中價值超過7萬元的鑽石對戒。

「夏慕尼獨家聯名歐舒丹夢幻和牛套餐」包含「天使紅蝦海鮮清湯」、「南法松露蕈菇溫沙拉」、海鮮前主餐「北海道干貝佐普羅旺斯香草醬」與「堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬」。

「天使紅蝦海鮮清湯」以天使紅蝦沉浸在多樣海鮮及蔬菜熬製而成的湯體中，飽含南法漁夫風的海洋精華。「南法松露蕈菇溫沙拉」用花香醬、黑松露醬拌炒多樣菇類，鋪墊貝比生菜、蘿美，主廚現刨杏仁，堆疊成一座南法香氣森林。「北海道干貝佐普羅旺斯香草醬」用北海道生食級干貝，搭配以馬鞭草、茵陳蒿、羅勒製成的清新香草醬汁。「堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬」將龍虎石斑香煎後，表面覆以香氣十足的堅果碎，搭配杏仁奶油醬。

主餐「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」還能一飽眼福，主廚以鐵板火焰點燃乾燥馬鞭草、薰衣草，煙燻澳洲M8和牛，香氣濃郁充滿普羅旺斯風情。主餐另有「煙燻伊比利豬佐杏桃酸桔醬」可選擇，餐後還有專屬甜點「戀夏歐舒丹」，杏仁與莓果交織酸甜口感，南法風味完美收尾。

主餐選項之一為「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」。圖／王品集團提供。
主餐選項之一為「香燻澳洲M8和牛佐馬鞭草櫻橘醬」。圖／王品集團提供。
戀夏歐舒丹。圖／王品集團提供。
戀夏歐舒丹。圖／王品集團提供。
北海道干貝佐普羅旺斯香草醬。圖／王品集團提供。
北海道干貝佐普羅旺斯香草醬。圖／王品集團提供。
堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬。圖／王品集團提供。
堅果龍虎石斑佐杏仁奶油醬。圖／王品集團提供。
南法松露蕈菇溫沙拉。圖／王品集團提供。
南法松露蕈菇溫沙拉。圖／王品集團提供。
煙燻伊比利豬佐杏桃酸桔醬。圖／王品集團提供。
煙燻伊比利豬佐杏桃酸桔醬。圖／王品集團提供。
天使紅蝦海鮮清湯。圖／王品集團提供。
天使紅蝦海鮮清湯。圖／王品集團提供。

套餐 七夕

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