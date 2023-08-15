「POCO狂歡節」慶祝5週年！多款熱銷機型最高直降5千元

在年輕族群及電競迷中超夯的手機品牌POCO，自2018年推出首款POCO F1後，隨即在全球刮起「效能為王」的旋風，單一機款全球總出貨量熱銷220萬台；延續這股熱潮，POCO陸續布局不同價位帶，以外掛般性能與極致性價比，成為科技愛好者的品牌首選。為慶祝POCO品牌成立5週年，自8月16日上午10點起至8月22日舉辦「POCO 狂歡節」，除了手遊玩家瘋搶的POCO手機最高直降5,000元，更祭出寵粉優惠5重奏，狂撒雙倍積分、無門檻現金券，特定時段更推出限量95折POCO手機優惠券。

POCO旗艦F系列的POCO F4搭載Snapdragon® 870 5G處理器，結合7層石墨散熱結構和3112mm²超大均溫板，讓晶片維持相對低溫並穩定地提供強大效能，採用旗艦級6.67吋E4 AMOLED螢幕，透過MEMC技術動態補償及120Hz DynamicSwitch技術調節，確保手遊中經典畫面逼真呈現。「POCO狂歡節」期間，POCO F4直降5,000元，限時優惠價7,999元，領限時券最高再折400元。

POCO F5 Series憑藉旗艦性能的超高規格，卻保有平易近人的中階價格，搭載4nm製程的Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1處理器、配備2K AMOLED 螢幕並可支援1920Hz高頻PWM調光，以及萬元價位帶罕見的30W無線充電，同時結合 5000mm2超大面積VC散熱板和LiquidCool水冷技術2.0，能夠有效替機身降溫。

POCO F5搭載全台首款Qualcomm® Snapdragon® 7+ Gen 2處理器，擁有跑分近百萬分的超狂實力，重量僅181公克、厚度僅7.9mm，配備6.67吋Flow AMOLED螢幕，螢幕擁有SGS低藍光EX護眼認證，配備5,000mAh大電量電池並支援67W超級快充。

「POCO狂歡節」期間，購買POCO F5 Pro（12GB+512GB）搭配限時95折券最高可折750元，限時優惠價14,249元；購買POCO F5最高搭配限時95折券可折550元，限時優惠價10,449元。

POCO X5 5G配備超輕薄6.67吋AMOLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率和4,500,000:1的對比度，並配備5,000mAh大電量電池，提供最高達21小時觀看YouTube影片的超強續航，滿足遊戲及社群重度使用玩家，加上33W快速充電，最快可在約68分鐘滿電。「POCO狂歡節」期間，POCO X5 5G（6GB+128GB）直降2,000元，限時優惠價6,499元，領限時券最高再折325元；POCO X5 5G（8GB+256GB）直降2,500元，限時優惠價7,499元，領券最高再折375元。

POCO M5搭載旗艦等級6nm製程八核心處理器，配備6.58吋FHD+螢幕，支援90Hz可變更新率與最高240Hz的觸控取樣率，在觀看影片時將智慧調整為30Hz/60Hz、激烈槍戰中全力輸出為60Hz/90Hz、在社群瀏覽上則來回在30Hz/60Hz/90Hz進行調整，享受順暢螢幕使用體驗的同時，更有效降低耗電量，更擁有5,000mAh大容量電池，並支援18W快充。「POCO 狂歡節」期間，POCO M5（4GB+64GB）直降1,700元，限時優惠價2,999元，領限時券最高再折150元；POCO M5（4GB+128GB）直降1,800元，限時優惠價3,699元，領限時券最高再折185元。