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巴黎高訂周頂級珠寶╱De Beers詠歎四季華麗蛻變

聯合報／ 特派記者陳若齡／巴黎採訪即時報導
春、夏、秋、冬蝴蝶造型戒指（由左至右），各以不同K金鑲嵌鑽石和鑽石原石，另各搭配紫羅蘭色、綠色、銅色和電光藍鈦金屬戒指外套。圖／De Beers提供
春、夏、秋、冬蝴蝶造型戒指（由左至右），各以不同K金鑲嵌鑽石和鑽石原石，另各搭配紫羅蘭色、綠色、銅色和電光藍鈦金屬戒指外套。圖／De Beers提供

近年隨高級訂製服周一年兩次發表高級珠寶新作的De Beers，一月曝光作品宛如精彩楔子，新穎搶眼的設計引人好奇，至七月才揭露完整篇章。今年最新的《Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列》也是如此，繼年初發布詠歎季節之美的Prelude套組後，我們在歷史悠久的克里雍酒店(Hôtel de Crillon)裡，隱密低調地推開私人沙龍大門，耀然眼前的是分明四季。

《Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列》第二篇章共37件作品，分為春、夏、秋、冬四個主題，各運用不同顏色的貴金屬、鑽石或工藝呈現出生動鮮明的季節意象。除了感受四季流轉的色彩，各季節也有相應的景物符碼，具象或抽象地描繪大自然進化與律動之美，並有四隻具代表性的蝴蝶翩飛其中。

春天，De Beers以南非帝王花為靈感，解構碩大的球形花體，透過18K白金和玫瑰金鑲鑽的層層花瓣勾勒出帝王花漸變色調；如豔陽耀眼的18K黃金正適合演繹夏天，菊石化石的螺旋紋和史前生物髓節形象，化為珠寶具象輪廓，特殊磨砂和拋光處理搭配黃鑽原石，更有自飛沙中化石出土和進化演變的意象；秋天，以捎來涼意的18K白金鑲鑽，搭配融合紅色與橘色調漸變的大明火琺瑯(Grand Feu enamel)，如風一般的波紋線條，抽象詮釋被風吹落的秋葉，帶出詩意與動態；最後以白K金與鑽石描繪出冬季冰川的冷冽與清麗。

結合美學工藝與穿戴趣味性

作為唯一自擁鑽石之源的高級珠寶品牌，De Beers展現傲人的素材魅力，包括巧妙鑲飾的各色鑽石原石，以及來自De Beers Natural Works of Art系列中的稀有珍品，如春季戒指上一顆2.78克拉枕形濃彩帶粉紅色的紫鑽、夏季嵌套式戒指的7.61克拉枕形豔彩黃鑽等。

工藝和設計上也更為精進創新，好比春季主題中，採用鉸接工藝及源自18世紀的En-tremblant顫動鑲嵌工藝，展現花瓣的柔軟輕盈，讓珠寶能隨配戴搖曳律動；夏季手環則大膽融入多用於飾品的彈簧結構，讓手環縮展自如，方便配戴。另也結合鈦金屬，並首度使用大明火琺瑯工藝，盡顯匠心巧藝。

De Beers致力開採產銷鑽石逾130年，但2001年才成立De Beers Jewellers高級珠寶品牌，可說是最年輕的資深鑽石專家，近年積極於工藝美學上體現金匠技藝和開拓性創意。正如De Beers Jewellers CEO Céline Assimon所說，「高級珠寶不僅是藝術美學和工藝技術的典範，同時也應具備佩戴實用性和趣味性。」此次新品多達20件為轉換式設計，現場展示時無不令人讚嘆稱奇，尤其看到貫穿四季的蝴蝶戒指換上彩色鈦金屬外套，才恍然序篇中垂飾四只彩色蝶蛹的耳掛，在此破繭而出，是呼應系列主題的美麗驚喜，也寄喻品牌的華麗『蛻變』」。

繼巴黎、倫敦展出後，台灣為亞太區巡展首站，《Metamorphosis by De Beers高級珠寶系列》將於8月底抵台展出，以饗藏家。

Autumn耳掛，18K白金鑲鑽搭配大明火琺瑯，爬耳式耳環可單獨配戴，也可以配搭耳掛、耳托外套或三件同時配戴，四款造型變化。圖／De Beers提供
Autumn耳掛，18K白金鑲鑽搭配大明火琺瑯，爬耳式耳環可單獨配戴，也可以配搭耳掛、耳托外套或三件同時配戴，四款造型變化。圖／De Beers提供
Spring Masterpiece鑽石戒指，鉑金密鑲鑽石，主石為2.78克拉濃彩帶粉紫鑽。圖／De Beers提供
Spring Masterpiece鑽石戒指，鉑金密鑲鑽石，主石為2.78克拉濃彩帶粉紫鑽。圖／De Beers提供
Summer Masterpiece鑽石與嵌套式戒指，可拆變出四種造型，艷彩黃鑽主石7.61克拉。圖／De Beers提供
Summer Masterpiece鑽石與嵌套式戒指，可拆變出四種造型，艷彩黃鑽主石7.61克拉。圖／De Beers提供
Autumn雞尾酒戒指，白金波浪形戒環鑲嵌梨形主鑽，漸層大明火琺瑯外飾可拆。圖／De Beers提供
Autumn雞尾酒戒指，白金波浪形戒環鑲嵌梨形主鑽，漸層大明火琺瑯外飾可拆。圖／De Beers提供
Spring垂墜式耳環，吊墜可透過隱藏鉤環輕鬆取下轉變為耳釘。圖／De Beers提供
Spring垂墜式耳環，吊墜可透過隱藏鉤環輕鬆取下轉變為耳釘。圖／De Beers提供
Winter垂墜式耳環，由鑲鑽和質感紋理處理的白金片組成，耳釘和中央各鑲嵌公主方形切割鑽石。圖／De Beers提供
Winter垂墜式耳環，由鑲鑽和質感紋理處理的白金片組成，耳釘和中央各鑲嵌公主方形切割鑽石。圖／De Beers提供
Summer手環18K金鑲鑽，巧妙結構可彈性縮展。圖／De Beers提供
Summer手環18K金鑲鑽，巧妙結構可彈性縮展。圖／De Beers提供
Spring項鍊，可拆吊墜鑲嵌3.02克拉梨形褐橘鑽，搭扣為一簇鑽石花瓣。圖／De Beers提供
Spring項鍊，可拆吊墜鑲嵌3.02克拉梨形褐橘鑽，搭扣為一簇鑽石花瓣。圖／De Beers提供

珠寶 鑽石

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