跟著「芭比」潮一波？粉紅色表帶 打造你的Pink Power

色彩總是擁有不同的頻率、能量，像是紅色讓人聯想到熱情，黃色帶來明亮感受，藍色傳遞冷靜與理性，而粉紅色雖然常給人與女性、浪漫的氣質聯想，但拜近日電影《芭比》（Barbie）所賜，連帶也掀起了一波粉紅色熱潮，讓粉紅重新強勢佔據公眾的色彩焦點。

身上的配件中，手表除了有工具的實用意義、也無形扮演一個人的自我認識與定位。選擇一只粉紅色面盤的手表對多數男性而言可能還是一項不輕鬆的挑戰，但如果是選擇一組可以替換、當成消耗的皮表帶？想像起來似乎就容易了一點。

來自奧地利的海奕施（Hirsch），最早創立於西元1765年，並為全世界超過50%以上的知名品牌製造表帶；有別於一般矜貴、但耗損率頗高的皮表帶，海奕施的表帶使用了特別的專利無縫半包邊技術，通過生活防水與蒸氣測試，因此將能降低夏天時手表久戴時皮膚產生的熱氣，具有較高的耐磨損特點與較長的使用期限，並通過ISO 9001品質管理認證；此外品牌另提供了符合「瀕危野生動植物種國際貿易公約」（CITES）的高價鱷魚皮表帶、然橡膠帶、經維也納醫學大學研究成功的抗過敏系列等，風格、價位多元。

不需要花費動輒數萬元以上購買一只全新的粉紅表款，輕鬆地更換表帶顏色，你也可以輕鬆駕馭（擁有）粉紅色啦！