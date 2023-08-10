七冠王Hamilton格紋時裝現身F1 優雅示範英倫風雙聯乘

運動場上的超級明星由於接近超人般的體能或競速表現，常受到精品品牌的青睞。而體育選手們身上無論是服裝精品或高價鐘表，自然也成為運動場邊的時尚裝備、引人注目。

身為F1一級方程式賽車的「七冠王」Lewis Hamilton，除了原本就是萬國表（IWC）的品牌好友，先前當他寫下七冠紀錄的同年，IWC也曾為他推出一款限量、聯名的表款，轟動一時。而近日Lewis Hamilton在出席比利時大獎賽（Belgian Grand Prix），更穿上了英國時尚品牌Burberry的黃紫色格紋襯衫、長褲並搭配紫色皮革厚底靴。

由於Lewis Hamilton出身英國，加上他在F1的傑出戰績，讓他受封英國王室封為大英帝國員佐勳章MBE，穿上同為英國時尚品牌的Burberry，只能說展現雙重的英倫風格。而由於賽車與手表都與機械、動力習習相關，連帶讓不少鐘表品牌都投入了與F1的聯名設計。

像是過往曾與Lewis Hamiton同車隊的傑出好手Fernando Alonson便與頂級運動鐘表品牌RICHARD MILLE交情甚深，兩者甚至曾一同推出過結合金雕工藝、以日本武士道為靈感的RM 47手上鍊陀飛輪；不過目前Alonso所屬的Aston Martin車隊其實與芝柏（Girard Perregaux）另推出了運用車場廠經典英國賽車綠的Laureato Green Ceramic Aston Martin陶瓷腕表，但主要是由車隊另一位車手Lance Stroll所配戴。