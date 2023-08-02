台式炸雞配調酒！週末炸雞俱樂部、台中酒吧聯名出擊
以跨界快閃炸雞風靡全台的台式炸雞品牌「週末炸雞俱樂部」，今年5五月才正式登陸台中，開設「週末炸雞漢堡部 WEEKEND SANDO」；8月更正式攜手位於台中市南屯區大墩十二街的酒吧DRINKTOPIA飲托邦，以「辛香料之名」為主題，推出一系列餐點。
「麻辣鍋炸雞」（380元）以台灣人最愛的麻辣火鍋為靈感，將削骨棒腿醃漬在麻辣鍋底中，待雞肉充分入味後，再混合大紅袍、二荊條和青花椒等獨特香料，裹粉酥炸至金黃酥脆，讓外皮保持酥脆的口感，內裡嫩滑多汁，最後淋上獨家招牌香辣紅油，香氣四溢。
「紹興醉中翅」（320元）以醉雞為靈感，選用口感最為軟嫩的雞中翅，以紹興酒進行醃漬，讓雞肉吸收酒的香氣，接著加入新鮮檸檬葉和辣椒，與雞肉一起入鍋油炸，上桌前再次噴上紹興酒，讓炸雞散發出濃郁的迷人酒香。
「鵝油薯條」（250元）將剛起鍋的金黃薯條，加入油脂香氣濃郁的鵝油，再搭配鼠尾草及紅蔥充分拌裹，讓每一根薯條都散發出迷人香氣。
此外還有「辣鍋肉拌麵」（250元）、「九層塔餃子」（250元）以及「香料仁當咖哩牛」（480元）等。
DRINKTOPIA飲托邦酒吧以「DRINK」、「UTOPIA」兩個英文單字結合來命名，品牌主理人William善於將經典調酒重新詮釋，秉持著「LESS IS MORE」的概念研發創作，揉合藝術、宗教、文化等元素，為每一款飲品賦予獨特的故事和意境，為台中人打造現代感且輕鬆優雅的品飲空間。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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