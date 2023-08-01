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鐵粉必衝！7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點推超過30款限定周邊
今年暑假哆啦A夢迷最期待的劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》上映的同時，7-ELEVEN攜手日本經典漫畫《哆啦A夢》，推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以便利旅遊、祕密道具、療癒辦公3大主題，開發超過30款限定周邊，自8月8日下午3點起至9月17日展開經典蒐藏潮流（贈品兌換至9月19日止）。活動期間就近到7-ELEVEN門市消費滿40元贈1點小七集點卡電子點數，集滿6點即可加價購1款，包含各式場景的療癒積木公仔、可愛又實用的積木存錢筒，以及哆啦A夢經典祕密道具任意門造型抱枕附毯、記憶麵包造型保冷袋等，鐵粉快衝一波！
7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動於8月8日下午3點起至8月13日推出「門市快閃購」，消費不限金額即可搶先加購哆啦A夢限量周邊商品；集點活動8月14日下午3點起開跑。
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以童趣兼具實用性開發超過30款限定周邊，還有超級卡哇伊的達摩造型哆啦A夢首度登場。哆啦A夢祕密道具化身實用小物，推薦「限量記憶麵包造型保冷袋」、「限量任意門造型抱枕附毯」、「限量時光機靜態家居燈」、「限量雙人天絲涼被」；療癒辦公藉由「限量積木公仔」、「限量桌上收納鐵櫃附鏡」、「限量無線遙控LED燈兩用扇」輕鬆打造；便利旅遊輕裝備包括「限量安全帽」、30公升大容量的「限量收納旅行袋」、「限量哆啦A夢造型睡袋」、「限量四輪摺疊購物車」，即可隨興出發玩樂，為哆啦A夢迷增添滿滿的生活儀式感。
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