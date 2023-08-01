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鐵粉必衝！7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點推超過30款限定周邊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以便利旅遊、祕密道具、療癒辦公3大主題，開發超過30款限定周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以便利旅遊、祕密道具、療癒辦公3大主題，開發超過30款限定周邊。圖／7-ELEVEN提供

今年暑假哆啦A夢迷最期待的劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》上映的同時，7-ELEVEN攜手日本經典漫畫《哆啦A夢》，推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以便利旅遊、祕密道具、療癒辦公3大主題，開發超過30款限定周邊，自8月8日下午3點起至9月17日展開經典蒐藏潮流（贈品兌換至9月19日止）。活動期間就近到7-ELEVEN門市消費滿40元贈1點小七集點卡電子點數，集滿6點即可加價購1款，包含各式場景的療癒積木公仔、可愛又實用的積木存錢筒，以及哆啦A夢經典祕密道具任意門造型抱枕附毯、記憶麵包造型保冷袋等，鐵粉快衝一波！

7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動於8月8日下午3點起至8月13日推出「門市快閃購」，消費不限金額即可搶先加購哆啦A夢限量周邊商品；集點活動8月14日下午3點起開跑。

7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以童趣兼具實用性開發超過30款限定周邊，還有超級卡哇伊的達摩造型哆啦A夢首度登場。哆啦A夢祕密道具化身實用小物，推薦「限量記憶麵包造型保冷袋」、「限量任意門造型抱枕附毯」、「限量時光機靜態家居燈」、「限量雙人天絲涼被」；療癒辦公藉由「限量積木公仔」、「限量桌上收納鐵櫃附鏡」、「限量無線遙控LED燈兩用扇」輕鬆打造；便利旅遊輕裝備包括「限量安全帽」、30公升大容量的「限量收納旅行袋」、「限量哆啦A夢造型睡袋」、「限量四輪摺疊購物車」，即可隨興出發玩樂，為哆啦A夢迷增添滿滿的生活儀式感。

7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量收納旅行袋」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+499元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量收納旅行袋」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+499元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手日本經典漫畫《哆啦A夢》，8月8日下午3點起推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手日本經典漫畫《哆啦A夢》，8月8日下午3點起推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量積木公仔」共6款隨機出貨，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每個+149元換購，8月14日下午3點起每個集滿6點+149元。「限量積木公仔全6款收藏組」門市快閃購消費不限金額+899元換購；8月14日下午3點起集滿6點+899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量積木公仔」共6款隨機出貨，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每個+149元換購，8月14日下午3點起每個集滿6點+149元。「限量積木公仔全6款收藏組」門市快閃購消費不限金額+899元換購；8月14日下午3點起集滿6點+899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量安全帽」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+799元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量安全帽」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+799元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+799元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢造型睡袋（附收納袋）」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢造型睡袋（附收納袋）」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量不鏽鋼冰霸杯吸管組」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+299元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量不鏽鋼冰霸杯吸管組」共3款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+299元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢兄妹表情拼圖1,000片」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+399元換購；8月14日下午3點起集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢兄妹表情拼圖1,000片」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+399元換購；8月14日下午3點起集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢飛行音樂鈴」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+1,099元換購；8月14日下午3點起集滿6點+1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量哆啦A夢飛行音樂鈴」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+1,099元換購；8月14日下午3點起集滿6點+1,099元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量記憶麵包造型保冷袋」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+299元換購；8月14日下午3點起集滿6點+299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量記憶麵包造型保冷袋」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+299元換購；8月14日下午3點起集滿6點+299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量雙人天絲涼被」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+899元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量雙人天絲涼被」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+899元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量桌上收納鐵櫃附鏡」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+399元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量桌上收納鐵櫃附鏡」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+399元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動打造療癒辦公情境。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動打造療癒辦公情境。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量任意門造型抱枕附毯」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+499元換購；8月14日下午3點起集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量任意門造型抱枕附毯」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+499元換購；8月14日下午3點起集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量時光機靜態家居燈」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量時光機靜態家居燈」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量全彩翻頁鐘」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+499元換購；8月14日下午3點起集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量全彩翻頁鐘」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+499元換購；8月14日下午3點起集滿6點+499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量四輪摺疊購物車」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量四輪摺疊購物車」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+999元換購；8月14日下午3點起集滿6點+999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量積木存錢筒4入組」：共2款，選擇，一組4個可互相堆疊、拼裝。門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每組+249元換購；8月14日下午3點起每組集滿6點+249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量積木存錢筒4入組」：共2款，選擇，一組4個可互相堆疊、拼裝。門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每組+249元換購；8月14日下午3點起每組集滿6點+249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量12吋絨毛玩偶」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+399元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量12吋絨毛玩偶」共2款，門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額每款+399元換購；8月14日下午3點起每款集滿6點+399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量無線遙控LED燈兩用扇」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+599元換購；8月14日下午3點起集滿6點+599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，「限量無線遙控LED燈兩用扇」門市快閃購8月8日下午3點起至8月13日消費不限金額+599元換購；8月14日下午3點起集滿6點+599元。圖／7-ELEVEN提供

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