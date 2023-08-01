鐵粉必衝！7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點推超過30款限定周邊

今年暑假哆啦A夢迷最期待的劇場版系列最新作品《電影哆啦A夢：大雄與天空的理想鄉》上映的同時，7-ELEVEN攜手日本經典漫畫《哆啦A夢》，推出全新「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動，以便利旅遊、祕密道具、療癒辦公3大主題，開發超過30款限定周邊，自8月8日下午3點起至9月17日展開經典蒐藏潮流（贈品兌換至9月19日止）。活動期間就近到7-ELEVEN門市消費滿40元贈1點小七集點卡電子點數，集滿6點即可加價購1款，包含各式場景的療癒積木公仔、可愛又實用的積木存錢筒，以及哆啦A夢經典祕密道具任意門造型抱枕附毯、記憶麵包造型保冷袋等，鐵粉快衝一波！

7-ELEVEN「哆啦A夢積木FUN樂遊」集點活動於8月8日下午3點起至8月13日推出「門市快閃購」，消費不限金額即可搶先加購哆啦A夢限量周邊商品；集點活動8月14日下午3點起開跑。