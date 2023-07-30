絎縫包細節真的美 從Jisoo、孫芸芸到侯佩岑都在拎

絎縫裝飾的皮革包款，能為經典的包型賦予變化，甚至品牌辨識度，又能以不著痕跡的方式展現皮革工藝的精湛和細緻細節，是近年來備受喜愛的設計。近期Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo最新上手的絎縫包款，就是首次於Dior 2023年春夏女裝秀上亮相的Dior Toujours包款，由創意總監Maria Grazia Chiuri創意打造，方正底座的包身裝飾大型籐格紋絎縫，「D、I、O、R」四個字母的金屬飾物則呼應創辦人迪奧先生幸運物，配上CD標誌釦環，共提供小型、中型、大型三種尺寸，搭配兩個可調節式提把，變化手提或肩背，推出黑色、米色、焦糖棕、拿鐵白與灰石色的柔軟皮革款式。

Dior品牌大使JISOO揹Dior Toujours黑色新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__ 孫芸芸揹Dior Toujours包。圖／摘自藝人IG @aimeeyunyunsun Dior品牌大使金妍兒揹Dior Toujours黑色新包。圖／Dior提供