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絎縫包細節真的美 從Jisoo、孫芸芸到侯佩岑都在拎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使JISOO與台灣名媛孫芸芸揹Dior Toujours包。圖／摘自藝人IG
Dior品牌大使JISOO與台灣名媛孫芸芸揹Dior Toujours包。圖／摘自藝人IG

絎縫裝飾的皮革包款，能為經典的包型賦予變化，甚至品牌辨識度，又能以不著痕跡的方式展現皮革工藝的精湛和細緻細節，是近年來備受喜愛的設計。近期Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo最新上手的絎縫包款，就是首次於Dior 2023年春夏女裝秀上亮相的Dior Toujours包款，由創意總監Maria Grazia Chiuri創意打造，方正底座的包身裝飾大型籐格紋絎縫，「D、I、O、R」四個字母的金屬飾物則呼應創辦人迪奧先生幸運物，配上CD標誌釦環，共提供小型、中型、大型三種尺寸，搭配兩個可調節式提把，變化手提或肩背，推出黑色、米色、焦糖棕、拿鐵白與灰石色的柔軟皮革款式。

Dior品牌大使JISOO揹Dior Toujours黑色新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior品牌大使JISOO揹Dior Toujours黑色新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
孫芸芸揹Dior Toujours包。圖／摘自藝人IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸揹Dior Toujours包。圖／摘自藝人IG @aimeeyunyunsun
Dior品牌大使金妍兒揹Dior Toujours黑色新包。圖／Dior提供
Dior品牌大使金妍兒揹Dior Toujours黑色新包。圖／Dior提供

Versace去年推出的Greca Goddess迷宮女神包款，取材自Versace 1992年秋冬系列精湛絎縫皮革工藝，將品牌V字圖案貫穿包身， 搭配品牌標誌性的Greca迴紋金屬細節，象徵無限和團結，是古典建築常用的裝飾元素，延續Versace的神話和奢華傳統。包包並配有磁扣翻蓋設計、可拆卸的皮革肩帶，除了備受年輕世代喜愛的迷你款，另有提供兩種尺寸的新款托特包，是近期女星侯佩岑、Karencici等人愛不釋手的時髦配件。

Dior品牌大使JISOO揹Dior Toujours黑色新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Dior品牌大使JISOO揹Dior Toujours黑色新包。圖／摘自藝人IG @sooyaaa__
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
DIOR TOUJOURS白色小型提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
DIOR TOUJOURS白色小型提包，11萬5,000元。圖／DIOR提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess黑色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
DIOR TOUJOURS黑色中型提包，13萬元。圖／DIOR提供
DIOR TOUJOURS黑色中型提包，13萬元。圖／DIOR提供
DIOR TOUJOURS焦糖棕中型提包，13萬元。圖／DIOR提供
DIOR TOUJOURS焦糖棕中型提包，13萬元。圖／DIOR提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
Versace Greca Goddess淺粉色肩背包迷你款，55,000元。圖／Versace提供
侯佩岑拎Versace Greca Goddess包。圖／摘自藝人IG
侯佩岑拎Versace Greca Goddess包。圖／摘自藝人IG
女星Karencici拎Versace Greca Goddess包。圖／摘自藝人IG
女星Karencici拎Versace Greca Goddess包。圖／摘自藝人IG

品牌 Dior

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