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絎縫包細節真的美 從Jisoo、孫芸芸到侯佩岑都在拎
絎縫裝飾的皮革包款，能為經典的包型賦予變化，甚至品牌辨識度，又能以不著痕跡的方式展現皮革工藝的精湛和細緻細節，是近年來備受喜愛的設計。近期Dior品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo最新上手的絎縫包款，就是首次於Dior 2023年春夏女裝秀上亮相的Dior Toujours包款，由創意總監Maria Grazia Chiuri創意打造，方正底座的包身裝飾大型籐格紋絎縫，「D、I、O、R」四個字母的金屬飾物則呼應創辦人迪奧先生幸運物，配上CD標誌釦環，共提供小型、中型、大型三種尺寸，搭配兩個可調節式提把，變化手提或肩背，推出黑色、米色、焦糖棕、拿鐵白與灰石色的柔軟皮革款式。
Versace去年推出的Greca Goddess迷宮女神包款，取材自Versace 1992年秋冬系列精湛絎縫皮革工藝，將品牌V字圖案貫穿包身， 搭配品牌標誌性的Greca迴紋金屬細節，象徵無限和團結，是古典建築常用的裝飾元素，延續Versace的神話和奢華傳統。包包並配有磁扣翻蓋設計、可拆卸的皮革肩帶，除了備受年輕世代喜愛的迷你款，另有提供兩種尺寸的新款托特包，是近期女星侯佩岑、Karencici等人愛不釋手的時髦配件。
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