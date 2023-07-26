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懶人包／三星新品登場！摺疊機真的更密合了 4大產品一次看 S Pen有玄機

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三星Galaxy Watch6系列設計、效能再升級！全新「一鍵式表帶、心率區間指南」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6、Watch6 Classic。記者李政龍／攝影
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6、Watch6 Classic。記者李政龍／攝影

除了新一代摺疊旗艦機之外，三星同步發表Samsung Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic兩款智慧手表，以及Samsung Galaxy Tab S9系列平板，持續串聯強大的生態圈應用。

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全新Samsung Galaxy Watch6系列邊框再縮減，提升20%可視螢幕面積，表面材質採用堅固的藍寶石玻璃，搭配MIL-STD-810H軍規認證、5ATM、IP68防水防塵等級，同步推出全新「一鍵式」表帶設計，輕鬆一按即可隨意更換。

Samsung Galaxy Watch6擁有輕巧俐落的時尚外型，適合想輕鬆記錄每日身體組成數據、睡眠狀況的潮流玩家，40mm款推出灰、金兩色，44mm款則有灰、銀兩色；Samsung Galaxy Watch6 Classic則搭載睽違兩年再度回歸的實體不鏽鋼旋轉表圈，推出43mm、47mm兩種尺寸及黑、銀兩色。預計8月11日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能，針對運動強度將心率分為5個區間，用戶可事先設定強度目標，當達到或接近目標時，手表將以語音或震動方式即時提醒與導引，並以簡單易讀的圖表顯示。

此外，Samsung Galaxy Watch6系列升級睡眠管理功能，在手表可上檢視更多資訊，進行睡眠教練設定獲得個人化指引、秘訣與提醒；還能同步手機的睡眠模式設定，內建光學感測器會因應睡眠改為紅外線LED。另可選購全新的空氣感織布表帶，提升睡眠時穿戴舒適度。

Samsung Galaxy Watch6系列升級推出全新空氣感織布表帶。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Watch6系列升級推出全新空氣感織布表帶。記者吳致碩／攝影
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6系列、Samsung Galaxy Tab S9系列。圖／三星提供
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6系列、Samsung Galaxy Tab S9系列。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch6 Classic搭載睽違兩年再度回歸的實體不鏽鋼旋轉表圈。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Watch6 Classic搭載睽違兩年再度回歸的實體不鏽鋼旋轉表圈。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch6系列升級睡眠管理功能，並推出全新空氣感織布表帶。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Watch6系列升級睡眠管理功能，並推出全新空氣感織布表帶。記者吳致碩／攝影
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6、Watch6 Classic。圖／三星提供
三星發表全新Samsung Galaxy Watch6、Watch6 Classic。圖／三星提供
Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能。記者吳致碩／攝影
Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能。記者吳致碩／攝影

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