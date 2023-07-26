三星Galaxy Watch6系列設計、效能再升級！全新「一鍵式表帶、心率區間指南」

除了新一代摺疊旗艦機之外，三星同步發表Samsung Galaxy Watch6、Galaxy Watch6 Classic兩款智慧手表，以及Samsung Galaxy Tab S9系列平板，持續串聯強大的生態圈應用。

全新Samsung Galaxy Watch6系列邊框再縮減，提升20%可視螢幕面積，表面材質採用堅固的藍寶石玻璃，搭配MIL-STD-810H軍規認證、5ATM、IP68防水防塵等級，同步推出全新「一鍵式」表帶設計，輕鬆一按即可隨意更換。

Samsung Galaxy Watch6擁有輕巧俐落的時尚外型，適合想輕鬆記錄每日身體組成數據、睡眠狀況的潮流玩家，40mm款推出灰、金兩色，44mm款則有灰、銀兩色；Samsung Galaxy Watch6 Classic則搭載睽違兩年再度回歸的實體不鏽鋼旋轉表圈，推出43mm、47mm兩種尺寸及黑、銀兩色。預計8月11日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。

Samsung Galaxy Watch6系列推出全新心率區間指南功能，針對運動強度將心率分為5個區間，用戶可事先設定強度目標，當達到或接近目標時，手表將以語音或震動方式即時提醒與導引，並以簡單易讀的圖表顯示。