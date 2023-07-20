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向金秀賢「美肌」看齊！蔡凡熙戴同款MIDO表學他擺姿勢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影

上個世紀開始普及的電視機，早期外型別具時代韻味，螢幕形狀圓弧四角外型啟發瑞士美度表（MIDO）腕表的設計；如今品牌重新演繹這款表殼推出全新Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表，搭配橫條紋緞面漸變色表盤，深淺色調漸層效果為腕表注入當代魅力。今（7月20）日男星蔡凡熙出席上市記者會，以復古造型西裝演繹Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表。

26歲的蔡凡熙表示自己小時候是電視兒童，家裡曾有過這種骨董電視機，也因為觀看電影台而對戲劇演出產生了興趣。近期較少現身時尚活動，他還特地參考美度表的全球代言人金秀賢練習拍照姿勢，問他自認和金秀賢有何共同點？蔡凡熙害羞笑說，「都長得滿好看的！」熱愛水上運動的他因為研究潛水表而認識MIDO，品牌代表色橘色恰好是他最愛的顏色，因此最想入手這次的橘色表帶款，並期許自己能練出像金秀賢一樣的健美身材。

Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表在1973年首度推出後，在1980、2000年時都曾重新改版推出，魅力歷久彌新。此次重新面世，除了外觀上的演進，更搭載了配備Nivachron™鈦合金游絲的Calibre 80自動上鍊機芯，除了抗震防磁、精準走時，還擁有80小時動力儲存功能。除了蔡凡熙配戴的藍色漸層表面金屬鍊帶款，美度表亦提供另外4款時尚選擇，包括綠色與黑色漸變表盤配精鋼表帶的設計，以及海軍藍和經典美度橙配橡膠防水表帶的版本，滿足不同穿搭風格的需求。

美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，綠色漸變色表盤配金屬鍊帶，35,700元。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，綠色漸變色表盤配金屬鍊帶，35,700元。圖／美度表提供
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，藍色漸變色表盤配金屬鍊帶，35,700元。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，藍色漸變色表盤配金屬鍊帶，35,700元。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表以70年代骨董電視機外形為靈感。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表以70年代骨董電視機外形為靈感。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，藍色漸變色表盤配橡膠表帶，34,600元。圖／美度表提供
美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表，藍色漸變色表盤配橡膠表帶，34,600元。圖／美度表提供
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影
蔡凡熙演繹美度表Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗自動腕表。記者沈昱嘉／攝影

腕表 蔡凡熙

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