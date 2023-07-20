向金秀賢「美肌」看齊！蔡凡熙戴同款MIDO表學他擺姿勢
上個世紀開始普及的電視機，早期外型別具時代韻味，螢幕形狀圓弧四角外型啟發瑞士美度表（MIDO）腕表的設計；如今品牌重新演繹這款表殼推出全新Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表，搭配橫條紋緞面漸變色表盤，深淺色調漸層效果為腕表注入當代魅力。今（7月20）日男星蔡凡熙出席上市記者會，以復古造型西裝演繹Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表。
26歲的蔡凡熙表示自己小時候是電視兒童，家裡曾有過這種骨董電視機，也因為觀看電影台而對戲劇演出產生了興趣。近期較少現身時尚活動，他還特地參考美度表的全球代言人金秀賢練習拍照姿勢，問他自認和金秀賢有何共同點？蔡凡熙害羞笑說，「都長得滿好看的！」熱愛水上運動的他因為研究潛水表而認識MIDO，品牌代表色橘色恰好是他最愛的顏色，因此最想入手這次的橘色表帶款，並期許自己能練出像金秀賢一樣的健美身材。
Multifort TV Big Date先鋒系列TV大日期窗腕表在1973年首度推出後，在1980、2000年時都曾重新改版推出，魅力歷久彌新。此次重新面世，除了外觀上的演進，更搭載了配備Nivachron™鈦合金游絲的Calibre 80自動上鍊機芯，除了抗震防磁、精準走時，還擁有80小時動力儲存功能。除了蔡凡熙配戴的藍色漸層表面金屬鍊帶款，美度表亦提供另外4款時尚選擇，包括綠色與黑色漸變表盤配精鋼表帶的設計，以及海軍藍和經典美度橙配橡膠防水表帶的版本，滿足不同穿搭風格的需求。
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