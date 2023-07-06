喝啤酒界香檳「PERONI 沛羅尼」 抽高雄洲際一泊二食
義大利頂級啤酒「PERONI 沛羅尼」自8月1日至31日攜手全台40間PERONI指標餐廳，消費滿指定杯數／瓶數，可獲得享樂卡一張，即可獲得藍絲帶開瓶器、品牌時尚帆布袋與保冷袋等多項好禮，再加碼抽「高雄洲際酒店PERONI羅馬假期」，享一泊二食並入住「羅馬假期」主題房。
「PERONI 沛羅尼」品牌風格大使許瑋甯，邀你一起開啟「義」想不到的夏日時刻。自8月1日至10月31日，「PERONI 沛羅尼」攜手同樣以「海洋」為品牌意象的「高雄洲際酒店」，打造專屬一泊二食「羅馬假期」，除入住「羅馬假期」主題房，還可享受SEEDS大地餐廳「義式慢活．奢享人生」主廚推薦套餐與SEEDS大地餐廳早餐。
「PERONI 沛羅尼啤酒」的酒體呈現淺金黃色，入口時立即感受到的是淡淡檸檬果香，口感清新細緻，接著柔和的麥香漸漸湧入鼻腔，後味再以些微的苦味做結；清新、果香、微苦、易飲，非常適合單純優雅品飲享受，或是搭配輕食小點享用。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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