綠時計上手 林柏宏變身森林系風格型男

所有的色彩中，除了黑、白、藍色以外，綠色已成為近年時尚與手表設計顯學。日前甫成為浪琴表品牌好友的林柏宏，近日便配戴一只新款的HydroConquest深海征服者叢林綠腕表，展現兼容於現代的時尚復古風格。

曾演出《六弄咖啡館》、《火神的眼淚》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等影劇作品的林柏宏，除了日前加入瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）的大家族，日前更受邀前往巴黎時裝周，時尚指數百分百。而近日他配戴的HydroConquest深海征服者叢林綠腕表，除了是浪琴近年的明星級商品，41毫米搭配精鋼表殼、深色面盤與叢林綠色陶瓷表圈的搶眼組合，更是浪琴品牌官方網站獨賣款式，也像是森林中的蓬勃生機，散發原始的生之力量；值得一提的是，HydroConquest深海征服者叢林綠腕表同時具備300米防水性能，不僅有「森林系」的聯想，也能實際下水、深潛，堪稱水陸兩棲。