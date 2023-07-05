綠時計上手 林柏宏變身森林系風格型男

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林柏宏不僅是瑞士高級手表品牌好友，日前更受邀前往巴黎欣賞時裝周大秀，時尚指數頻頻躍升。圖／浪琴提供（合成圖）
林柏宏不僅是瑞士高級手表品牌好友，日前更受邀前往巴黎欣賞時裝周大秀，時尚指數頻頻躍升。圖／浪琴提供（合成圖）

所有的色彩中，除了黑、白、藍色以外，綠色已成為近年時尚與手表設計顯學。日前甫成為浪琴表品牌好友的林柏宏，近日便配戴一只新款的HydroConquest深海征服者叢林綠腕表，展現兼容於現代的時尚復古風格。

曾演出《六弄咖啡館》、《火神的眼淚》、《關於我和鬼變成家人的那件事》等影劇作品的林柏宏，除了日前加入瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）的大家族，日前更受邀前往巴黎時裝周，時尚指數百分百。而近日他配戴的HydroConquest深海征服者叢林綠腕表，除了是浪琴近年的明星級商品，41毫米搭配精鋼表殼、深色面盤與叢林綠色陶瓷表圈的搶眼組合，更是浪琴品牌官方網站獨賣款式，也像是森林中的蓬勃生機，散發原始的生之力量；值得一提的是，HydroConquest深海征服者叢林綠腕表同時具備300米防水性能，不僅有「森林系」的聯想，也能實際下水、深潛，堪稱水陸兩棲。

而妝點綠色的男性運動或軍事風格表款也是近年瑞士設計主流，例如豪利時（ORIS）便有Aquis Cal.400潛水表，以綠色表圈搭襯漸層的綠色面盤，表款不僅具備300米防水性能，更具120小時的5日動力儲存，長效、值得信賴；另外雷達（RADO）則有一款Captain Cook自動上鍊青銅潛水表，同樣運用漸層的身綠色面盤，但結合NATO帆布表帶、青銅表殼，讓青銅與綠色兩兩輝映，其時標、指針都經過夜光塗料處理，就算走入深邃的森林秘境或低光源情況下，一樣清楚辨讀時間。表款並具備300米防水性能，讓森林與水下，同樣悠遊自得。

弧形藍寶石水晶鏡面加上下凹式表圈，讓Captain Cook系列表款擁有鮮明的懷舊氣息與辨識度。圖／RADO提供
弧形藍寶石水晶鏡面加上下凹式表圈，讓Captain Cook系列表款擁有鮮明的懷舊氣息與辨識度。圖／RADO提供
林柏宏日前甫成為浪琴品牌好友，近日迅速戴上台灣官網獨賣款式，展現型男風格。圖／浪琴提供
林柏宏日前甫成為浪琴品牌好友，近日迅速戴上台灣官網獨賣款式，展現型男風格。圖／浪琴提供
HydroConquest深海征服者系列叢林綠NATO表帶款，57,800元。圖／浪琴提供
HydroConquest深海征服者系列叢林綠NATO表帶款，57,800元。圖／浪琴提供
Aquis Cal. 400日期腕表，精鋼、43.5毫米、自動上鍊機芯、五日動力儲存、防水300米，10萬8,000元。圖／ORIS提供
Aquis Cal. 400日期腕表，精鋼、43.5毫米、自動上鍊機芯、五日動力儲存、防水300米，10萬8,000元。圖／ORIS提供
Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表，84,000元。圖／RADO提供
Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表，84,000元。圖／RADO提供

品牌 腕表 林柏宏

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