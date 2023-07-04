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娜塔莉波曼、中谷美紀看秀 DIOR秋冬高訂探索女神崇拜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2023-2024秋冬高級訂製服系列，以女神崇拜為依歸，將經典象徵重新詮釋成為當代風格，展現女性力量與敏感幽微性，持續支持與延續女性社群。圖／Dior提供
Dior 2023-2024秋冬高級訂製服系列，以女神崇拜為依歸，將經典象徵重新詮釋成為當代風格，展現女性力量與敏感幽微性，持續支持與延續女性社群。圖／Dior提供

巴黎2023-34秋冬高級訂製服周於7月3日揭開序幕。首日假於巴黎羅丹美術館登場的Dior，以極簡主義重訪希臘古典時代最初的西方服飾起源，共66套造型以當代服飾工藝探討女神崇拜主題，將經典象徵重新詮釋成為當代風格，展現女性力量與敏感幽微性。伸展台場景則是與藝術家Marta Roberti攜手合作。包括品牌大使娜塔莉波曼（Natalie Portman）、羅莎蒙派克（Rosamund Pike）、日本女星中谷美紀（Miki Nakatani）等人都出席看秀。

藝術總監Maria Grazia Chiuri打造的服裝造型，透過詩意手法設計完美呈現經典剪裁元素，包含長袍、荷葉邊下擺、斗篷與披肩等，以實現其設計理念。模特兒身穿猶如希臘女神般的筆直輪廓剪影禮服與平底鞋的魚貫出場，主色調包含白色、米色、銀色和淡金色。胸線下方的褶皺輝映夾克與大衣的結構，讓人聯想到古典主義雕像與神廟柱子的構造。象徵純潔的珍珠以銀線縫製於刺繡上，熠熠生輝。華麗的長裙和洋裝以六十年代閃耀之姿再度登場。羊毛及喀什米爾羊絨是本季重要材質；呼應宗教服飾中的斗篷，點綴刺繡，與其他服裝造型相得益彰。褶襇亦為重要設計元素，呈現於男式夾克袖口上，彰顯細節美學。

由藝術家Maria Roberti為Dior 2023-2024秋冬高級訂製服打秀打造的秀場場景。圖／Dior提供
由藝術家Maria Roberti為Dior 2023-2024秋冬高級訂製服打秀打造的秀場場景。圖／Dior提供
華麗的長裙和洋裝以六十年代閃耀之姿再度登場。圖／Dior提供
華麗的長裙和洋裝以六十年代閃耀之姿再度登場。圖／Dior提供
筆直垂墜的長袍與平底鞋構成Dior本季高級訂製服的主要輪廓。圖／Dior提供
筆直垂墜的長袍與平底鞋構成Dior本季高級訂製服的主要輪廓。圖／Dior提供
呼應宗教服飾中的斗篷，點綴刺繡，與其他服裝造型相得益彰。圖／Dior提供
呼應宗教服飾中的斗篷，點綴刺繡，與其他服裝造型相得益彰。圖／Dior提供
Dior品牌大使娜塔莉波曼穿2023高級珠寶系列「Les Jardins de la Couture」平口晚禮服，配戴Dior高級珠寶出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供
Dior品牌大使娜塔莉波曼穿2023高級珠寶系列「Les Jardins de la Couture」平口晚禮服，配戴Dior高級珠寶出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供
打造本季場景的藝術家Maria Roberti的創作想法與實踐帶給Maria Grazia Chiuri系列靈感，透過詩意的手法設計出能與身體完美融合的高級訂製服。圖／Dior提供
打造本季場景的藝術家Maria Roberti的創作想法與實踐帶給Maria Grazia Chiuri系列靈感，透過詩意的手法設計出能與身體完美融合的高級訂製服。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿Dior 2023早秋絲質長洋裝出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供
Chiara Ferragni穿Dior 2023早秋絲質長洋裝出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供
由藝術家Maria Roberti為Dior 2023-2024秋冬高級訂製服打秀打造的秀場場景。圖／Dior提供
由藝術家Maria Roberti為Dior 2023-2024秋冬高級訂製服打秀打造的秀場場景。圖／Dior提供
Dior 2023-2024秋冬高級訂製服系列，以女神崇拜為依歸，將經典象徵重新詮釋成為當代風格，展現女性力量與敏感幽微性，持續支持與延續女性社群。圖／Dior提供
Dior 2023-2024秋冬高級訂製服系列，以女神崇拜為依歸，將經典象徵重新詮釋成為當代風格，展現女性力量與敏感幽微性，持續支持與延續女性社群。圖／Dior提供
日本女星中谷美紀穿Dior白色羊毛絲質洋裝，搭配Dior高級珠寶出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供
日本女星中谷美紀穿Dior白色羊毛絲質洋裝，搭配Dior高級珠寶出席2023-24秋冬高級訂製服大秀。圖／Dior提供

希臘 巴黎

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