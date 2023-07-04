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廁所也有美景！畫家孫傳莉走讀花東作畫

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
經過畫作點綴，鹿野高台的公共廁所風格迥然不同。圖／孫傳莉提供
經過畫作點綴，鹿野高台的公共廁所風格迥然不同。圖／孫傳莉提供

前半生都在台北為生活打拚的孫傳莉熱愛繪畫，花5年時間在花蓮、台東旅行作畫，近年定居台東鹿野，今年受邀美化鹿野遊客中心公共廁所，以溫暖童趣筆觸呈現熱氣球翱翔台東縱谷景色，廁所不再冰冷。她說，3年前搭熱氣球升空的震撼美景縈繞在心，開心有機會把它呈現出來。

孫傳莉在台北從事平面廣告設計多年，幾年前以分段拼圖方式展開旅行寫生，騎著機車在田間鄉野閒晃，用畫筆記錄田園美景。最後勇敢地將下半生停駐在台東，走訪農地觀察紅藜採收、搭乘熱氣球從上帝視角欣賞縱谷美景。

「我現在用色更大膽、明亮，不再晦暗」孫傳莉說，定居台東後觀山看海成日常，天天接近大自然，以前她的畫風總被父親嫌用色太暗，現在嘗試壓克力原料，用色及構圖都跟以往不同，風格有很大轉變。

為讓藝術散布台東各角落，孫傳莉受邀美化鹿野高台兩座公廁，趕在熱氣球開幕前完成，這樣讓遊客上廁所也能欣賞畫作。孫傳莉說，2020年首度搭乘熱氣球飛上天際，從上帝視角觀看縱谷、俯視海岸山脈、卑南溪、塊狀的稻田及積木般的建築聚落，震撼畫面至今深刻，現在透過畫筆分享給更多人認識台東的美。

除替公廁作畫外，國立臺東生活美學館與桂田喜來登酒店合作，即日起至9月28日止，孫傳莉舉辦《觀日常》創作個展。

孫傳莉定居台東後畫風有很大轉變，用色轉趨強烈，身上衣服是原民藝術家優席夫畫作的開發商品。記者徐白櫻／攝影
孫傳莉定居台東後畫風有很大轉變，用色轉趨強烈，身上衣服是原民藝術家優席夫畫作的開發商品。記者徐白櫻／攝影
即日起至9月28日止，孫傳莉在桂田喜來登酒店舉辦《觀日常》創作個展。記者徐白櫻／攝影
即日起至9月28日止，孫傳莉在桂田喜來登酒店舉辦《觀日常》創作個展。記者徐白櫻／攝影
經過畫作點綴，鹿野高台的公共廁所風格迥然不同。圖／孫傳莉提供
經過畫作點綴，鹿野高台的公共廁所風格迥然不同。圖／孫傳莉提供

台東 熱氣球 公廁

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