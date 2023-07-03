學上流社會過品味人生！RIMOWA鋁鎂合金酒箱 台灣也買得到了

豪華旅行裝備品牌RIMOWA從過去到現在，時常替知名人士或應消費者需求，量身打造特殊用途的行李箱款。包括可放置小提琴、或是相機的設計，但通常鮮少會作成市售版本，而且台灣市場幾乎不曾推出過。不過近期RIMOWA卻難得在台上市一款全新的鋁鎂合金單瓶酒箱，讓一般消費者也能體驗上流社會的生活型態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

RIMOWA對於打造奢侈品的態度淋漓盡致地體現在One Bottle Case Silver單瓶酒箱，設計上可容納任一款式酒瓶，並透過泡棉軟墊穩固瓶頸，以將其固定就位，於運送過程中受到良好的保存。此外，它還能保持數小時的低溫，以確保最佳飲用狀態。RIMOWA透露單瓶酒箱的設計靈感來自歷史資料庫中的一件作品，外觀刻意營造復古感，向設計傳統致敬。箱體採用陽極氧化鋁鎂合金製成，極簡外殼配有光澤感的包角和黑色皮革手把，並藉由黑色內裡與閃亮的銀色外觀形成鮮明對比，葡萄酒愛好者和設計愛好者的理想禮物。即日起於RIMOWA BELLAVITA寶麗廣塲專門店及台中大遠百限量發售。

Victorinox推出全新Architecture Urban2系列高級商務包款。圖／Victorinox提供

而主力於高級商務包款的Victorinox則推出全新Architecture Urban2系列，袋包外側採用高密度海綿，內部隔層有彈力布料，可以全面性保護電子用品。而且採用經SILVADUR™技術處理的襯裡，能抑制布料中細菌的生長，可以清洗多達40次，仍能保持抗菌效果。不僅如此，這系列還到受品牌著名瑞士軍刀功能啟發，可在如刀殼的標誌刻印最多12個字母和姓名，而且還提供全球長達11年保固。

Victorinox的Architecture Urban2系列高級商務包款，能於如刀殼的標誌刻印最多12個字母和姓名。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列兩用肩背手提背包，12,800元。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列手提側背兩用公事包，11,600元。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列多功能電腦後背包，13,700元。圖／Victorinox提供