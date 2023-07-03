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學上流社會過品味人生！RIMOWA鋁鎂合金酒箱 台灣也買得到了

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
近期RIMOWA在台上市一款全新的鋁鎂合金單瓶酒箱，讓一般消費者也能體驗上流社會的生活型態。圖／RIMOWA提供
近期RIMOWA在台上市一款全新的鋁鎂合金單瓶酒箱，讓一般消費者也能體驗上流社會的生活型態。圖／RIMOWA提供

豪華旅行裝備品牌RIMOWA從過去到現在，時常替知名人士或應消費者需求，量身打造特殊用途的行李箱款。包括可放置小提琴、或是相機的設計，但通常鮮少會作成市售版本，而且台灣市場幾乎不曾推出過。不過近期RIMOWA卻難得在台上市一款全新的鋁鎂合金單瓶酒箱，讓一般消費者也能體驗上流社會的生活型態。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

RIMOWA對於打造奢侈品的態度淋漓盡致地體現在One Bottle Case Silver單瓶酒箱，設計上可容納任一款式酒瓶，並透過泡棉軟墊穩固瓶頸，以將其固定就位，於運送過程中受到良好的保存。此外，它還能保持數小時的低溫，以確保最佳飲用狀態。RIMOWA透露單瓶酒箱的設計靈感來自歷史資料庫中的一件作品，外觀刻意營造復古感，向設計傳統致敬。箱體採用陽極氧化鋁鎂合金製成，極簡外殼配有光澤感的包角和黑色皮革手把，並藉由黑色內裡與閃亮的銀色外觀形成鮮明對比，葡萄酒愛好者和設計愛好者的理想禮物。即日起於RIMOWA BELLAVITA寶麗廣塲專門店及台中大遠百限量發售。

Victorinox推出全新Architecture Urban2系列高級商務包款。圖／Victorinox提供
Victorinox推出全新Architecture Urban2系列高級商務包款。圖／Victorinox提供

而主力於高級商務包款的Victorinox則推出全新Architecture Urban2系列，袋包外側採用高密度海綿，內部隔層有彈力布料，可以全面性保護電子用品。而且採用經SILVADUR™技術處理的襯裡，能抑制布料中細菌的生長，可以清洗多達40次，仍能保持抗菌效果。不僅如此，這系列還到受品牌著名瑞士軍刀功能啟發，可在如刀殼的標誌刻印最多12個字母和姓名，而且還提供全球長達11年保固。

Victorinox的Architecture Urban2系列高級商務包款，能於如刀殼的標誌刻印最多12個字母和姓名。圖／Victorinox提供
Victorinox的Architecture Urban2系列高級商務包款，能於如刀殼的標誌刻印最多12個字母和姓名。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列兩用肩背手提背包，12,800元。圖／Victorinox提供
Victorinox Architecture Urban2系列兩用肩背手提背包，12,800元。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列手提側背兩用公事包，11,600元。圖／Victorinox提供
Victorinox Architecture Urban2系列手提側背兩用公事包，11,600元。圖／Victorinox提供

Victorinox Architecture Urban2系列多功能電腦後背包，13,700元。圖／Victorinox提供
Victorinox Architecture Urban2系列多功能電腦後背包，13,700元。圖／Victorinox提供

RIMOWA One Bottle Case Silver單瓶酒箱，58,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA One Bottle Case Silver單瓶酒箱，58,500元。圖／RIMOWA提供

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