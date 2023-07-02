拿坡里「金斧雞腿」現省141！酥脆鱈魚香絲第二份半價

「拿坡里披薩．炸雞」、「拿坡里炸雞專賣店」自即日起同步推出新品「霸氣金斧雞腿」，還有「酥脆鱈魚香絲」同步新登場。為慶祝新品上市，「霸氣金斧雞腿」2隻現省61元、4隻現省141元，還有酥脆鱈魚香絲「第2份半價」的優惠。

新推出的「霸氣金斧雞腿」，選用連腿排的大雞腿，經過按摩入味，再裹上獨家義式炸雞粉，現場現炸，有著酥脆外皮與微辣的滋味。即日起至7月20日，「霸氣金斧雞腿2隻」原價220元，特價159元；「霸氣金斧雞腿4隻」，原價440元，特價299元，現享68折優惠。