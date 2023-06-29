內用多10%！「春水堂」7月1日起加收「服務費」

喜歡喝春水堂的民眾要注意囉！原本內用不需要服務費的「春水堂」近日宣佈，自7月1日起，內用將收取「10%服務費」，對於消費者而言，恐代表皮包又要變得更薄了。

以「珍珠奶茶」為招牌的春水堂，店內不僅提供多款茶飲飲料，同時還延伸出許多點心、主食。包括有豆干、米血、蘿蔔糕、御品牛肉麵、紅油抄手等多種選擇，因此常可見到民眾內用享受餐點與飲品。

春水堂在2022年年初進行部份品項調漲，其中「珍珠奶茶（大）」調至190元，「御品牛肉麵」漲至250元，其他如頂級屋瓦紅茶、翡翠紅茶等品項也都調整價格。近日春水堂又再度宣佈，自7月1日起，內用將酌收「10%服務費」，平日中杯飲品內用與中杯飲品外帶仍享有85折優惠。