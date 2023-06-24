「楊枝甘露」用吃的！盤點今夏創意「芒果」甜點與麵包

「楊枝甘露」用吃的？芒果控注意了，今夏的芒果甜點、芒果麵包變得更有創意，但僅盛產時節限定，品鮮趁早。

芒果季到來，巧克力蛋糕專家BAC嚴選在地新鮮芒果，分別搭配頂級比利時巧克力及法式奶油起司，打造「百鑲鮮芒果蛋糕」及「鮮芒果奶油起司盒」兩款季節限定甜點。其中，被BAC粉絲們譽為「此生吃過最好吃的甜點」的鮮芒果奶油起司盒，表層鋪上金黃的鮮切芒果塊，夾入膨鬆滑順的法式奶油起司，柔軟的香草戚風蛋糕為基底，抹進手工製的百香果果醬與芒果鮮奶油，層層堆疊出酸甜滋味。

台北東區烘焙名店「普諾麵包坊」也祭出夏日「芒」派對，特選台灣在地小農「愛文」入餡，製成6款蛋糕甜品、麵包，限時銅板價50元起。像是夏日早餐推薦「芒果King」，自製鬆軟吐司搭配濃郁的芒果鮮奶油，最後夾入一整片新鮮的愛文芒果，十分清爽；「夏日芒果丹麥」則以手工延壓72層酥皮丹麥麵團，佐上濕潤的芒果卡士達及新鮮水果，最後以白巧克力增添風味。甜點的最大亮點「柚見芒果捲」，則是正港用吃的楊枝甘露，愛文芒果佐入芒果鮮奶油製餡，綴以葡萄柚果肉增添口感，再一同捲入軟綿的香草蛋糕裡。