COACH巨型Tabby包快閃大稻埕碼頭 超Q粉紅造型好好拍！

COACH的Tabby包成為近期爆款的必備單品之一，而且先前品牌還特製了一輛粉紅色車載著巨大包包，出沒在台北街頭更是引起網友的熱烈討論。現在不用追著車走，COACH自即日起到6月25日為止，選大稻埕碼頭河岸特區，打造了一個4公尺高的Tabby包裝置，讓粉絲朝聖拍照打卡。

於2019年夏季時，由COACH現任創意總監Stuart Vevers自品牌的70年代檔案資料庫中，汲取靈感重新詮釋了70年代的經典設計，進而打造出全新Tabby包，推出後大受歡迎。而且後來因為季節、流行更迭，COACH分別以不同顏色跟材質來製作，成為品牌目前最熱賣也是必備的包款之一。像是這季COACH運用紋理與觸感更滑順的拋光鵝卵石顆粒皮革來設計最熱門的Tabby 26單肩手提包，更升級眾多細節賦予整體迷人的風貌，更另外發展出Jelly Tabby果凍手袋、Tabby Box方正手袋、 Tabby手腕包等多種款式，同樣受到矚目。

COACH自即日起到6月25日為止，選大稻埕碼頭河岸特區，打造了一個4公尺高的Tabby 26包裝置。圖／COACH提供

於是先前COACH便以Tabby 26包為概念，在先前特製一輛載在巨大包包的粉紅花車，讓它穿梭在台北街頭，引起網友的關注，紛紛表示「這咖超可愛」、「千萬不可以讓女友看到」。而在花車之後，COACH更將Tabby 26包打造成超過4公尺高的巨大戶外裝置，放在大稻埕碼頭河岸特區；忠實還原所有設計細節，包括縫線、立體雕塑感的C Lock、可拆卸手把、以及綴有Logo的品牌皮牌與串聯的珠鍊，讓所有人得以近距離欣賞手袋細部設計並感受其魅力。而且自即日起到6月25日為止，展期期間遇假日還有特別活動，凡與裝置拍照或參加拍立得體驗、同時開通COACH電子會員，即可獲得限量紀念禮，趁著週末就去朝聖吧！

自即日起到6月25日為止，展期期間遇假日還有特別活動，凡與裝置拍照或參加拍立得體驗、同時開通COACH電子會員，即可獲得限量紀念禮，趁著週末就去朝聖吧！圖／COACH提供

COACH的Tabby 26包包戶外裝置，忠實還原所有設計細節，包括縫線、立體雕塑感的C Lock、可拆卸手把、以及綴有Logo的品牌皮牌與串聯的珠鍊。圖／COACH提供