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樂扣樂扣最大門市LaLaport開幕！買一送一、滿千折200

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
樂扣樂扣三井LaLaport台中店新開幕。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣三井LaLaport台中店新開幕。圖／樂扣樂扣提供

樂扣樂扣全台最大直營門市，今於購物中心三井LaLaport台中開幕。高佳林實業自2001年起取得樂扣樂扣台灣總代理後，不斷創新思維，今年首創以「體驗為核心」的時尚現代風格店型，全力發展多元通路，除了過去在百貨賣場、OUTLET、街邊店點及電商平台外，也前進大型shopping mall。

LaLaport台中新店的最大亮點之一，是與全球同步，從居家料理至生活風格多達13款限定且限量本店獨賣商品開賣，包括可進烤箱可微波的「頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒」、一鍵抽真空快速密封保鮮的「抽真空頂級耐熱玻璃保鮮盒」、鍋型及色系深具網美風的「SUIT薄荷奶霜美型不沾IH鍋」，還有時尚美型的「都會濾網杯」、可分類不同食材美味不互串附帶餐具的「韓式密封微波午餐盒」等，品項包羅萬象、一站購足。

樂扣樂扣三井LaLaport台中門市，強化情境式佈置及沉浸式體驗，大量採用暖色原木及冷灰色系，搭配鐵件裝飾，塑造現代極簡風格。此外，規劃料理實演廚房中島，更為貼近生活情境感；除了全台獨賣商品，品牌旗下長銷及人氣熱銷商品也可在門市一次購足。

慶開幕，即日起至6月底樂扣樂扣三井LaLaport台中門市推出3大超值方案，包括全館滿1,000元現折200元、滿2,000元現折400元，以此類推。「當月主打星」推出3個超精彩主打星，例如Tasty美味關係保鮮盒1.13L(2入)＋保溫便當袋＋環保餐具組共４件組999元。「寵粉獨享」則推出3個貼心扣粉活動，包括全館滿1,500元送21cm耐熱玻璃保鮮盤(市價375元)、指定商品任選買一送一、SHOW出你的樂扣樂扣商品照片立享折扣。

SUIT草莓奶酪不沾IH鍋。圖／樂扣樂扣提供
SUIT草莓奶酪不沾IH鍋。圖／樂扣樂扣提供
頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒。圖／樂扣樂扣提供
頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒。圖／樂扣樂扣提供
SLO分享杯瓶組及不鏽鋼馬克雙杯組。圖／提供
SLO分享杯瓶組及不鏽鋼馬克雙杯組。圖／提供
都會兩用提帶保溫瓶。圖／樂扣樂扣提供
都會兩用提帶保溫瓶。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣台灣總代理高佳林實業董事長陳銘芳、特助翁詠茵。圖／樂扣樂扣提供
樂扣樂扣台灣總代理高佳林實業董事長陳銘芳、特助翁詠茵。圖／樂扣樂扣提供

LaLaport 餐具

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