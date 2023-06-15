樂扣樂扣最大門市LaLaport開幕！買一送一、滿千折200

樂扣樂扣全台最大直營門市，今於購物中心三井LaLaport台中開幕。高佳林實業自2001年起取得樂扣樂扣台灣總代理後，不斷創新思維，今年首創以「體驗為核心」的時尚現代風格店型，全力發展多元通路，除了過去在百貨賣場、OUTLET、街邊店點及電商平台外，也前進大型shopping mall。

LaLaport台中新店的最大亮點之一，是與全球同步，從居家料理至生活風格多達13款限定且限量本店獨賣商品開賣，包括可進烤箱可微波的「頂級堆疊不鏽鋼保鮮盒」、一鍵抽真空快速密封保鮮的「抽真空頂級耐熱玻璃保鮮盒」、鍋型及色系深具網美風的「SUIT薄荷奶霜美型不沾IH鍋」，還有時尚美型的「都會濾網杯」、可分類不同食材美味不互串附帶餐具的「韓式密封微波午餐盒」等，品項包羅萬象、一站購足。

樂扣樂扣三井LaLaport台中門市，強化情境式佈置及沉浸式體驗，大量採用暖色原木及冷灰色系，搭配鐵件裝飾，塑造現代極簡風格。此外，規劃料理實演廚房中島，更為貼近生活情境感；除了全台獨賣商品，品牌旗下長銷及人氣熱銷商品也可在門市一次購足。