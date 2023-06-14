連7天「脆薯買1送1」！繼光香香雞「炸魚薯條」新登場
為慶祝品牌50週年，繼推出「黃金雞鴨塊」、「美式無骨雞柳條」等國際性的炸物後，「繼光香香雞」將於6月15日起，再推出「英式炸魚薯條」。另外迎接端午連假，也將連續7天針對會員推出「美式脆薯買1送1」的限時優惠。
「炸魚薯條」是英國知名的國民美食，甚至在2015年還創辦了「炸魚薯條日」。繼光香香雞以英式經典為發想，發出「爽沾炸魚薯條」，選用2片魚排炸至金黃，再搭配美式脆薯，搭配成炸魚＋薯條的經典組合。同時並提供蜂蜜芥末醬、糖醋醬、是拉差醬、田園沙拉醬、塔塔醬等5種沾醬（5選2），創造出不同的滋味變化，每組179元。
針對端午連假到來，6月19日至6月25日期間，繼光香香雞也推出買1送1的優惠。香繼光會員凡購買「美式脆薯」，即可獲贈「美式脆薯兌換券」1張，現賺55元。
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