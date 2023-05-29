快訊

柯文哲辦雙城論壇留107萬呆帳 陳佩琪喊話北市府：開罰單來我去繳

瑪娃晚間發布海警「最新動向」曝光 將襲東北部掀雨勢

哭哭！板橋在地人氣消夜熄燈 滷肉飯、紅燒肉吃不到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
板橋的「香菇肉粥」近期傳出停業消息。圖/擷取自GOOGLE MAP
板橋的「香菇肉粥」近期傳出停業消息。圖/擷取自GOOGLE MAP

板橋在地美食又少一間！位於板橋中山路上的無名「香菇肉粥」，主打高CP值的小吃料理，包括香菇肉粥、滷肉飯、紅燒肉都是人氣商品，但是近日傳出老闆因退休而結束營業，引起粉絲惋惜。

開業近30年的「香菇肉粥」鄰近捷運板新站，是許多在地人的口袋名單。店內提供有香菇肉粥之外，還有滷肉飯、雞肉飯等主食，以及紅燒肉、五香肉卷、炸蝦仁、脆片肥腸的小菜。由於價格平實、份量足，因此獲得不少民眾青睞，常常整桌點滿小菜，更是許多人買宵夜的好去處。目前在GOOGLE中，該店獲得超過1,300則評論，平均獲得4.1顆星。

儘管獲得民眾支持，但是「香菇肉粥」近期傳出因老闆退休，所以已經結束營業，在GOOGLE地圖中，也已顯示為「永久停業」。對於粉絲而言，店內的料理也已成為心中的回憶。

香菇 滷肉飯 老闆

延伸閱讀

板橋私托蓋女嬰棉被致死 母哽咽將告發社會局瀆職

凱特犯大忌 人氣凌駕國王公公 黛安娜生前也這樣招禍？

板橋某幼兒園爆餵藥「7月歇業」 家長怨找不到園所就讀

撐不下去？ 苗栗縣賢德工商申請「停招」 確定熄燈

相關新聞

板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

板橋在地美食又少一間！位於板橋中山路上的無名「香菇肉粥」，主打高CP值的小吃料理，包括香菇肉粥、滷肉飯、紅燒肉都是人氣商...

汐止遠雄廣場開賣特色肉粽 整尾半斤龍蝦包進粽葉中

迎接端午節，百貨公司、飯店或餐廳各自推出不同口味粽子，吸引消費者目光，搶食商機。新北市汐止遠雄廣場與名廚、飯店和人氣餐廳...

小松菜奈招牌女神笑容 預告香奈兒大秀本周東京登場

香奈兒（CHANEL）宣布將於2023年6月1日（星期四）於日本東京重現2022/23 Métiers d'art 工坊...

「黑松沙士」變身雞尾酒 WAT跨界翻玩復古汽水

走潮流路線的瓶裝雞尾酒品牌WAT，今年夏天攜手最台味的「黑松」，巧妙翻玩黑松沙士與黑松汽水，推出兩款全新氣泡雞尾酒「百香...

黑豹美女演繹幸福之美 De Beers婚嫁美鑽深入人心

提到婚戒鑽石，得以直接從鑽⽯之源挑選鑽⽯的De Beers是許多人在選購鑽石的首選。最新「Where It Begins...

只送不賣！必勝客「比薩貓罐頭」限量5000組 貓奴必搶

繼推出「西京燒職人鮭魚比薩」後，「必勝客」將於「國際抱貓日（5月30日）」推出專為貓咪量身打造、只送不賣的「鮭魚鯖魚喵喵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦