板橋人哭哭！人氣「香菇肉粥」熄燈 紅燒肉吃不到了

板橋在地美食又少一間！位於板橋中山路上的無名「香菇肉粥」，主打高CP值的小吃料理，包括香菇肉粥、滷肉飯、紅燒肉都是人氣商品，但是近日傳出老闆因退休而結束營業，引起粉絲惋惜。

開業近30年的「香菇肉粥」鄰近捷運板新站，是許多在地人的口袋名單。店內提供有香菇肉粥之外，還有滷肉飯、雞肉飯等主食，以及紅燒肉、五香肉卷、炸蝦仁、脆片肥腸的小菜。由於價格平實、份量足，因此獲得不少民眾青睞，常常整桌點滿小菜，更是許多人買宵夜的好去處。目前在GOOGLE中，該店獲得超過1,300則評論，平均獲得4.1顆星。

儘管獲得民眾支持，但是「香菇肉粥」近期傳出因老闆退休，所以已經結束營業，在GOOGLE地圖中，也已顯示為「永久停業」。對於粉絲而言，店內的料理也已成為心中的回憶。