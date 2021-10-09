拿拿摳的厭世甜點店／自己做夜市排隊美食：炸鮮奶

1.炸鮮奶是夜市裡的人氣美食之一，材料、作法都很簡單，只要利用手邊現有的工具就能輕鬆完成！

2.炸鮮奶的外皮酥脆、內餡有如豆腐般的軟嫩，還可以淋上煉乳增添風味，熱熱吃最美味！除了基本的牛奶口味，還可以加入抹茶、可可粉等材料，變化不同風味。

●材料

牛奶 250g

二號砂糖 25g

玉米粉 30g

香草籽醬 適量

全蛋 1顆

麵包粉 1包

●模型

方型耐熱容器

●作法

放入冰箱冷藏讓牛奶糊硬化，變成牛奶凍。圖／采實文化提供 將牛奶凍取出切成適當大小。圖／采實文化提供

1. 在牛奶中加入適量的香草籽醬，攪拌均勻。

2. 加入二號砂糖，攪拌均勻。

3. 加入玉米澱粉，攪拌均勻，牛奶糊就完成了。

Tips：可在此階段加入5g可可粉或抹茶粉，做出不同口味。

4 將牛奶糊倒入鍋中，以中小火加熱並持續攪拌至濃稠狀即可。

Tips：需要不斷攪拌，避免底部燒焦。

5.準備一個耐熱的方形容器，將牛奶糊倒入並平鋪於容器中，再稍微整理一下表面。

Tips：表面有些凹凸不平也沒關係，之後進行裹粉就看不到了。

6. 放入冰箱冷藏1小時，讓牛奶糊硬化，變成像是牛奶凍的質地。

7. 將牛奶凍取出，依個人喜好切成適當的大小。

熱油鍋將牛奶凍放入，炸至表面呈現金黃色。圖／采實文化 提供

8.包裹麵衣。將牛奶凍沾附蛋液與麵包粉，讓牛奶凍外層裹上一層麵包粉。

Tips：用撥撒的方式，讓牛奶凍沾附較多的麵包粉。

9 .熱油鍋，油溫大約150～170度，將牛奶凍放入，炸至表面呈現金黃色澤即可撈起，並放在紙巾上去除多餘油脂。

Tips：測試油溫時，可將木筷插入油鍋中，如開始起泡即代表可進行油炸。

● 作者介紹：拿拿摳，曾經當過上班族，偶然接觸到甜點工作，開啟了白天上班、晚上學甜點的兩頭燒生活，雖然辛苦，卻也發現對於甜點的熱愛，而走向全職甜點師之路。YouTube／FB：厭世甜點店。

【以上摘文選自《拿拿摳的厭世甜點店》、作者：拿拿摳、出版社：采實文化提供】