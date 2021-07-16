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白吐司變身／一點都不浪費 吐司邊變「水果麵包布丁」
家庭內最常見的白吐司，吃法「再升級」。吐司除了做三明治，還能化身甜點？就連切下來的吐司邊也可以完美應用，一點也不浪費喔。韓國人氣烘培達人親自示範，新手也可以簡單完成！
【水果麵包布丁】
接下來要介紹的麵包布丁，很適合當早午餐或是孩子們的點心，濕潤的麵包布丁用各種不同水果裝飾後，也可以當成一道美麗的甜點。
● 材料
吐司邊 150g
全蛋 150g
蛋黃 15g
牛奶 150g
鮮奶油 150g
砂糖 65g
香草莢 1/3根
無鹽奶油（室溫軟化） 適量
新鮮水果 適量
糖粉 適量
楓糖漿 適量
● 作法
1. 將吐司邊切大塊備用。
2. 將全蛋、蛋黃、牛奶、鮮奶油、香草籽放入盆中均勻攪拌。
tip 將香草莢剖半後用刀背把籽刮出來使用。
3. 在焗烤盤內側抹上軟化的奶油。
4. 將部分步驟1的吐司鋪在盤子底部。
5. 倒入部分步驟2的蛋液。
6. 重複步驟4和5，直到焗烤盤填滿為止。
7. 用保鮮膜封起來後冷藏6小時。
8. 蓋上鋁箔紙後，放入預熱至180°C的烤箱中，以180°C烘烤20分鐘，然後拿掉鋁箔紙，繼續烘烤20分鐘。
9. 取出後靜置到完全冷卻，放入冰箱冷藏至凝固。
10. 依照喜好添加水果、楓糖漿或糖粉即完成。
● 作者介紹：李美榮老師，在京畿道龍仁以「浪漫麵包」這名字經營烘焙教室，開設許多人氣烘焙課程。在韓國著有《媽媽牌路邊攤點心》、《蹦跳媽咪的頭好壯壯料理》、《吃早餐了嗎？》等作品。Instagram : @romanticbread_
【以上摘文選自《吐司的基礎》、作者：李美榮、譯者：張雅眉、出版社：台灣廣廈 提供、整理：記者柯意如】
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