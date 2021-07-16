美味的日式三明治便當/ 高湯煎蛋捲三明治

編按：防疫生活微解封，你也回到辦公室上班了嗎？做點美味的三明治為自己和家人打打氣，當早餐或便當也很方便。忙碌時只要打開便當盒就能馬上享用，美味又便利。（版權：©Yoko Wakayama 2020）

【達人分享】

● 三明治非常適合帶便當

不論是剛製作完成，還是放置一段時間都能美味地享用，這就是三明治最大的魅力。在一家人的用餐時間時常錯開的現在，三明治能在早餐或午餐輕鬆品嚐到手工烹調的滋味。當然也很推薦帶去參加一人一菜派對，是能當作多樣「便當」的可靠存在。

● 沒有大失敗

只要使用美味的市售麵包和身邊現有的食材，就不會做出令人沮喪失望的成品。大部分的食譜都不需要困難的技術，依據麵包和食材的搭配組合，能產生出好幾種滋變化。

● 不開火就能做

就算是在匆忙的日子，若是使用將配料「切好夾進去」、「拌勻後夾進」麵包的不開火食譜，就能速完成。如果是有閒餘時間的日子，請務必試著做做看稍微花一點功夫就得更美味的食譜。

● 切不切都OK

為了方便享用，可以切成一半或四等分，也可以將配料夾在麵包中，直接大快朵頤。考慮到分量感、食用的情況和外觀，可以選擇切或不切，也有為滋味增添雀躍的樂趣。

● 能放在密封盒中帶著走

放進便當盒的話，有內容物不會被壓爛的優點，但一直随身帶著走的話，放在包包裡也很礙事。不過，如果用保鮮膜或蠟紙包起來，體積就不會太大，吃完後包包還會變得更輕。

配合品嚐的人數、地點、喜好，或使用冰箱現有的材料等等，三明治在多種場合都能享用。本書將介紹在這種想吃東西時，能馬上製作的三明治。讓人小有成就感食材搭配，理應能豐富日常生活。

【今日示範：高湯煎蛋捲三明治】

製作高湯煎蛋捲步驟圖。圖／台灣角川 提供 ©Yoko Wakayama 2020 製作高湯煎蛋捲步驟圖。圖／台灣角川 提供 ©Yoko Wakayama 2020 製作高湯煎蛋捲步驟圖。圖／台灣角川 提供 ©Yoko Wakayama 2020

使用大量高湯，煎成蓬軟熟透的高湯煎蛋捲。

將爽脆的小黃瓜薄片與微辣的和風芥末作為點綴。

● 麵包種類

• 吐司

● 配料

• 高湯煎蛋捲

• 小黃瓜

● 材料（2人分）

吐司（5～6片裝）…2片

高湯煎蛋捲

雞蛋…3顆

高湯…70ml

A（薄鹽醬油…1小匙、味醂…1小匙、太白粉…1/2小匙、鹽巴…少許）

沙拉油…適量

斜切小黃瓜薄片…1/3根

B（美乃滋…1大匙、黃芥末…1小匙）

● 作法

1.製作高湯煎蛋捲。將蛋打進調理碗，像在分切蛋白似地用筷子確實攪拌均勻。加入高湯、A，充分攪拌。

2.在煎蛋捲鍋中倒入少許沙拉油，開中火加熱，倒入(1)的1/3量鋪平。煎至半熟後，從後方捲至前方，再推至後面。用廚房紙巾在空位抹上薄薄一層油，倒入同量的蛋液。稍微抬起捲好的雞蛋，讓蛋液流入下方，從後方捲至前面，再推到後面。同樣再重複一次後，盛至平底方盤裡冷卻。

3.混合B，塗抹於麵包的單面。在1片麵包上稍微重疊地放上小黃瓜，再放上煎蛋捲，用剩餘的麵包夾起。

＊高湯可以用鰹魚昆布高湯，也可以使用在1小包柴魚片裡倒入熱水 100ml過濾後的湯汁。

＊要分切時用保鮮膜包住，連同保鮮膜切即可。

＊將小黃瓜橫向擺放後縱切，就能做出如照片一樣的剖面。

將小黃瓜橫向擺放後縱切，就能做出如照片一樣的剖面。圖／台灣角川 提供 ©Yoko Wakayama 2020

● 同場加映：鰹魚昆布高湯的作法

材料（容易製作的分量）

昆布（5×8cm）… 1片

柴魚片… 7g

水…500ml

● 作法

1.將昆布泡在此分量的水裡，放進冰箱冷藏一晚。

2.將(1)放進鍋子，取出昆布，開中火。煮到沸騰後關火，加入柴魚片。等柴魚片沉至鍋底，用篩網等器具過濾。

【以上摘文選自《三明治便當：73種經典口味，輕鬆上桌！》、作者：若山曜子、出版社：台灣角川、版權：©Yoko Wakayama 2020】