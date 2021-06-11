梅子家妙招／大熱天每日煮飯好痛苦！一鍋到底「烤盤晚餐」拯救你

編按：WFH工作繁忙，還要負責煮三餐，想到要踏進炎熱的廚房就讓人覺得苦惱啊？「梅子（Meg）」老師來解救你！色香味俱全的夏季烤盤大餐，讓你不累不熱，肉、蔬、澱粉一次搞定上桌！

綜合香腸鮮蝦焗烤。圖／日月文化．山岳文化提供

【一鍋（盤）到底，屬於夏季的菜餚】

若能凡事由我，大熱天裡最好可以不要煮食，我有信心能靠吃剉冰度過整個夏季。

但非要下廚，我寧願開烤箱和計時器後，遠遠逃離戰場，也不要顧在火爐邊。故此，煮食前總是思慮再三，對於步驟程序錙銖必較，發展出許多自認簡易的夏季烤箱料理。原則就是一鍋到底、大塊文章，並盡量挑選易熟的肉類，以求真正開火烹煮的時間無須太長，基本上三十分鐘之內都能搞定。

適合預先製作的料理也很關鍵，像是能夠提前做好後冷漬入味的蔬菜，或是可以在前一天就調好的麵糊，都是在夏季讓我能速戰速決後逃離廚房的好幫手。

【梅子家上菜：綜合香腸鮮蝦焗烤】

綜合香腸鮮蝦焗烤。圖／日月文化．山岳文化提供

這是梅子家夏季常見的「烤盤晚餐」之範例，肉類、蔬菜、澱粉整盤一次搞定。

這道食譜中，我使用的是美國市面上常見的Andouille香腸，亦可選用不同種類的西式香腸替換。

我經常說，過日子的料理沒有絕對，方便為好，鼓勵大家切勿被食材限制，不喜歡香料，沒關係，只放蔥蒜、椒鹽一樣好吃！沒有蝦仁，試試雞肉（雞翅）、貝類，甚至是蘑菇，都非常合適。

●食材（4 人份）

洋蔥 1個

檸檬 2個

香腸 340g

玉米 2∼3根

黃色小馬鈴薯 約400g

水 2大匙

帶殼鮮蝦 900g

香菜／巴西里 適量

●調味

橄欖油 ó杯

蒜末 2大匙

紅椒粉 1大匙

新鮮百里香 適量

黃芥末粉 2小匙

薑粉 . 小匙

荳蔻粉 . 小匙

海鹽 1小匙

胡椒粉 ó 小匙

一鍋（盤）到底，屬於夏季的菜餚。圖／日月文化．山岳文化提供 馬鈴薯、玉米較難烤熟，微波爐烹煮至八分熟，再和其他食材一起焗烤。圖／日月文化．山岳文化提供

●作法

1 洋蔥、檸檬切片，香腸切成小塊，玉米切成輪狀，小馬鈴薯對半切（或四分）。

2 取一微波爐專用容器，將馬鈴薯和玉米一起放入，淋上2大匙清水，加蓋後，高段加熱至馬鈴薯八分熟（斷生但尚未軟爛），約8∼10分鐘。

3 將鮮蝦清除泥腸並洗淨後，擦乾水分備用。

4 將加熱完畢的馬鈴薯、玉米，與鮮蝦、香腸、洋蔥、檸檬片錯落放置於烤盤上。

5 另取一容器，混合所有調味料（辛香料可依喜好增減），均勻淋在烤盤食材上。

6 烤箱預熱至攝氏200度，放入烤盤焗烤15∼20分鐘，直到蝦仁變紅熟透，即可出爐。

●料理提示

馬鈴薯、玉米較難烤熟，因此利用微波爐烹煮至八分熟，再和其他食材一起焗烤。當然，事先用水煮至八分熟也可以。

●作者介紹：曾任美國公立學校教師，因狂愛美食轉戰廚房，前半場人生不斷斜槓，中場之後只想專注於小家日常。全心照顧家庭的同時，也在網路分享料理及生活心得。

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【以上摘文選自《梅子家四季耕食手札》、圖文提供：日月文化出版社．山岳文化、整理：記者柯意如】