老闆辱罵咆哮…提離職遭威脅「到你家找你」 補教師嚇哭：要怎麼走

近日一名女網友發文求助，她今年剛到一間補習班上班，但老闆的脾氣很差，時常無故拍桌、對職員辱罵咆哮，讓她忍不住提離職。然而老闆竟不讓她離開，更威脅會「到她家找她」、「讓她未來在補教業混不下去」、「告她業務過失」等等，讓她十分害怕，詢問眾人該如何安全離職。

原PO在Dcard發文表示，她年初時應徵上一間補習班工作，女老闆一開始都很客氣，但一個月後她發現，老闆是個喜怒無常的人，動不動就拍桌、辱罵咆哮，導致補習班人員流動率高，原PO到職三個月已經成為資深員工。

平常被老闆責罵時，原PO心想就當她在發洩情緒，聽聽就好，但前幾天原PO正在上課，老闆居然直接衝進去對她拍桌、辱罵、飆髒話，說原PO班上一位男學生跟她頂嘴，懷疑是原PO在背後說她壞話，「整個被罵得很冤，而且在學生面前這樣對我拍桌辱罵，我真的無法接受」。

原PO透露，她認為老闆態度已經達到職場霸凌的程度，她也因此覺醒，不想再浪費時間服侍慣老闆。然而，在她提離職後，老闆卻開始使出各種威脅，先是要求會計不給她薪水、威脅要讓她無法繼續從事補教業、會去告原PO突然離職及讓學生流失的業務過失，甚至還放話會到她家找她和家中小吃店的麻煩，讓原PO感到十分不安害怕，「我又怕到哭了，希望大家可以幫幫我，教我如何安全離開」。

貼文一出，不少網友紛紛提出建議，「威脅成這樣真的可以告她了，違反勞基法、公然侮辱、恐嚇，遇到這種真是辛苦你了」、「好可怕遇到蕭查某，可以錄音蒐證，告一波提早領年終、檢舉消防、錄音內容發到爆料公社公審她」、「搜集證據，錄音、對話之類的搞一搞，然後告一波」。

有網友說明，老闆威脅的內容都只是在嚇唬她，實際上不支薪會違反勞基法，可以檢舉，脅迫勞工不能離職、威脅會到住家找她，也已嚴重侵犯自由，違反刑事部分可以報警，「很多老闆都會威脅離職員工讓人混不下去，不用當真，妳到職三個月而已，離職前十天遞辭呈就好，時間到走人、交接清冊列好就行，什麼損失提告的不會成功，放心」。