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離職內幕！台積電新鮮人想下山 他曝「6成同梯」全走：問題在公司文化

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台積電老鳥指出，身邊同期65%以上都離開了。記者吳康瑋／攝影
一名台積電老鳥指出，身邊同期65%以上都離開了。記者吳康瑋／攝影

台積電是許多人的夢幻企業，不過隨著越來越多人分享工作經歷，讓風向有所改變。一名女網友近日透露，工作期間壓力大到打開電腦，就覺得腦袋一片空白「想下山了」，有過來人直言，離開的同梯高達65%以上，認為問題出在「公司文化」。

原PO昨（20）日以「新鮮人想下山了」為題，於Dcard科技業版上發文表示，每天上班都覺得壓力大，感冒就算吃藥一個月也都還沒好，一看到電腦登錄介面，腦袋直接變空白，也不太會統整問題，「問了就會被不同的人繞進去，被恐嚇各種這個妳怎麼沒有怎麼樣」。她坦言越來越害怕做每一件事情，「心中、眼睛承認自己是爛草莓，不知道離職去別家公司會怎麼樣，很擔心換了環境還是做得很爛」。

貼文發出後，網友們紛紛鼓勵，「快逃，出來之後身心靈都健康，朋友都說我氣色好很多」、「我們部門新人留任率只有兩成，不適合就快跑，人生不是只有在台積能過得好，去別的地方也許別有一片天」、「沒有GG DNA的話還是儘早下山吧，不然哪天心裡真的生病了那個是一輩子的，反而更得不償失」、「能到GG工作至少有碩士畢業，下山後找個環境沒那麼高壓的環境，那邊的同事一定比現在更友善，也會有更多時間讓妳學習，一定還有機會賺到年薪200」、「同感，每天都在懷疑自己是不是快得憂鬱症，上班時間精神緊繃到飯都吃不下」。

也有過來人分享，「我要下山了，當來觀光的」、「我已經生病了，像顆炸彈一樣走到哪都很容易莫名跟人對嗆」、「離職3年了，就算台積這幾年薪水漲很多也完全不後悔」、「8月底領完，剛好滿兩年要滾了。兩年學會的技能：Excel、在山上臉皮厚不在乎，被嘴、被罵、被酸、被瞧不起的人可以待的最快樂」、「離職兩年了，當時學長姐／老闆各種情勒、恐嚇，什麼一定會後悔、出去就永不錄用之類，現在還是覺得是做過最正確的決定」。

還有網友指出，「跟我同梯2021進去的ATMD已經走65+%，不是單位的問題，是這間公司的文化。高層甚至開始找野雞大學的PhD進來，說野雞大學的比較不容易離職？（非四大四中兩科的土博）」，其他老鳥對此附和，「不能留住人是因為過時的工廠文化」、「6點明明可以走大家都還要演戲到7：30，早走的打考績時對刷卡記錄就準備吃棍子，管你表現多好」、「真的很過時的傳產模式，重點單位主管沒有跟製造喬出測試時間」。

台積電 離職

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